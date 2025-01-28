Премьер: В ближайшее время будут заключены соглашения по строительству АЭС
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Об этом премьер-министр сказал в ходе расширенного заседания правительства Казахстана, передает Kazpravda.kz
«В ближайшее время заключим необходимые соглашения по строительству первой АЭС в Алматинской области. Завершается анализ регионов для определения возможных мест строительства второй АЭС», - отметил Олжас Бектенов.
Напомним, что ранее в Минэнерго заявили, что Казахстан завершил серию визитов в рамках выбора технологий для строительства АЭС. В ведомстве отметили, что решение будет приниматься с учетом национальных интересов, международных норм и обязательств, а также рекомендаций Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).