В Минэнерго сделали заявление по строительству АЭС в РК

АЭС
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Казахстан завершил серию визитов в рамках выбора технологий для строительства АЭС, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэнерго

Фото: пресс-служба Минэнерго

21 января казахстанская делегация под руководством министра энергетики Алмасадама Саткалиева совершила рабочий визит в Россию.

Основной целью визита стало ознакомление с опытом эксплуатации атомных электростанций и изучение технологий энергоблоков поколения 3+ с реакторами ВВЭР-1200. Делегация посетила Ленинградскую АЭС, где были представлены ключевые технические аспекты работы станции.

Реактор ВВЭР-1200 является флагманским проектом Госкорпорации «Росатом». Визит в Российскую Федерацию стал завершающим этапом конкурентного диалога с потенциальными поставщиками технологий для строительства АЭС в Казахстане.

«Сегодня мы завершили серию рабочих визитов, направленных на изучение лучших мировых практик в области ядерной энергетики. Посещение Ленинградской АЭС позволило детально ознакомиться с технологиями и мерами безопасности, обеспечивающими защиту окружающей среды и благополучие местных жителей», – заявил министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

Ранее, в период с октября по декабрь 2024 года, аналогичные рабочие визиты были совершены в Южную Корею, Францию и Китай. Госкорпорация «Росатом» состоит в «шорт-листе» наряду с корейской компанией KHNP, китайской CNNC и французской EDF.

Ленинградская АЭС – крупнейшая в России по установленной мощности и единственная АЭС, где действуют энергоблоки двух разных типов – канальные уран-графитовые (РБМК) и водо-водяные (ВВЭР). Главной особенностью проекта ВВЭР-1200 является уникальное сочетание активных и пассивных систем безопасности, делающих станцию максимально устойчивой к внешним и внутренним воздействиям.

«Окончательное решение по выбору поставщика или консорциума для проекта строительства АЭС будет принято в текущем году. Решение будет приниматься с учетом национальных интересов, международных норм и обязательств, а также рекомендаций Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)», - говорится в сообщении.

#Минэнерго #АЭС

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