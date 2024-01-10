В «бой» идут одни старики

Три года подряд Центр активного долголетия в Талдыкоргане обеспечивал более чем сотне пенсионеров в возрасте от 60 до 90 лет интересный, полезный и насыщенный досуг. В специальном здании общей площадью 500 кв. м они играли в шашки, шахматы, тоғыз құмалақ и настольный теннис.

Для людей преклонного возрас­та здесь также проводили курсы английского, казахского языков и психологии; все желающие могли заниматься вокалом или петь в хоре, посещать секции танцев, йоги, бочче, скандинавской ходьбы и даже бассейн, расположенный совсем неподалеку. Ну и, конечно же, куда без рукоделия: местные мастерицы вышивали, вязали и шили, в том числе на швейных машинках, плели бисер и писали картины.

А чего стоит фитнес-зал с теп­лыми полами! Но больше всего греет общение с единомышленниками, говорят сами представители старшего поколения.

Все эти годы государственный социальный заказ по поддержке пожилых людей и их вовлечению в социальную жизнь реализовывал ОФ «Талдыкорганский региональный фонд содействия занятости». Довольны были все. Однако теперь работа центра находится под большим вопросом, сокрушаются его посетители, которые в буквальном смысле остаются брошенными на произвол судьбы.

А началось все с хорошей новости: в ноябре прошлого года областное управление координации занятости и социальных программ известило о создании в Талдыкоргане КГУ «Центр активного долголетия». Открытие его было запланировано на январь 2024-го. Жители восприняли такое внимание к старшему поколению со стороны государства с огромной радостью.

Но при этом управление официально известило о том, что социальный заказ для неправительственных организаций по данному виду услуг размещаться больше не будет. А это, говорят пенсионеры, фактически и означает закрытие Центра активного долголетия, который они с удовольствием посещали три года.

– Очень хорошо, что появится государственный Центр активного долголетия, – считает 75-летний Мэлс Окапов, который практически каждый день приходит в свой «второй дом», как он называет существующий Центр активного долголетия. – Это особое место для людей пожилого возраста. Столько возможностей здесь создано для нас. Но почему открытие одного центра подразумевает закрытие нашего, действующего? Да пусть их будет хоть десяток – людей, желающих проводить старость с пользой, все равно больше, чем мест в центре. Тем более посещать его могут не только пенсионеры из Талдыкоргана, но и из ближайших сел.

Возмущенные собеседники приводят неоспоримые аргументы. В областном центре проживают порядка 26 тыс. пенсионеров. Действующий же обслуживает ежедневно лишь 120 человек. И даже если «вычесть» всех тех, кто в силу физических недугов или семейных обстоятельств посещать центры активного долголетия не планирует, все равно нынешний охват не достигает и одного процента! Даже с учетом открытия крупного государственного учреждения всех желаю­щих центры принять не смогут.

– Хожу на многие секции, мне очень нравится. Но помимо этого, здесь я обрела работу по душе, – рассказывает пенсионерка Татьяна Николаева. – Теперь я – тренер по вокалу. Каждый день вижу, как люди раскрываются, исполняя свои мечты петь и выступать. А ведь многих из них в детстве даже не брали в хор! Люди дышат полной грудью, наполняются энергией позитивного общения. И если государство выделяет средства на досуг пенсионеров в новом центре, то почему бы не сделать так, чтобы и мы не остались без поддержки?

Кстати, всего в данном центре трудоустроены 22 человека – и это не только пенсионеры. Все они теперь рискуют пополнить ряды безработных.

– Здесь все создано не для галочки, а для людей, – включается в разговор 71-летняя Кэвсария Яушева. – Мы сами выбирали тренеров, нам составили удобный график. Тут живем и, честное слово, цветем! Просим лишь, чтобы оставили все, как есть.

Как-то одна из главных акти­висток центра Кэвсария Гафуровна с вопросом о дальнейшей судьбе своих единомышленников обращалась к акиму облас­ти ­Жетысу в ходе его встречи с населением Талдыкоргана. Тогда Бейбит Исабаев ответил, что действую­щий центр никто закрывать не планирует. Оно-то понятно, разводит руками пенсионерка, но отсутствие госзаказа приведет к этому в любом случае…

– Хожу сюда год, мне все нравится, и считаю, это здорово, что будет новый Центр активного долголетия как альтернатива, даже как некий соперник, – смеется Елена Гармашова. – Можно конкурсы устраивать, обмениваться опытом, ходить в гости друг к другу. Это будет интерес­но, в нашем ведь городе таких мест-то особо и нет. А у нас есть все – нам есть чем поделиться, только оставьте нас, пожалуйста.

– Я хожу сюда с огромным удовольствием, – продолжает 88-летняя Зоя Храмченко. – Мы привыкли к своему помещению, нам сюда удобно добираться из дома. Мы любим своих тренеров, которые занимаются с нами не первый год и знают все наши «болячки» и особенности. Мы друг другу уже родные, поэтому просим всех: не закрывайте нас!

Сейчас коллектив шлет письма с просьбами о пересмотре решения о неразмещении госзаказа во все инстанции, начиная от курирующего управления координации занятости и социальных программ Жетысу до акимов области и города. Пенсионеры очень надеются, что успешно работать в Талдыкорагане будут сразу два центра, помогая как можно большему числу людей серебряного возраста укреплять здоровье и оставаться в социуме.