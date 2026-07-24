Шипалы – жемчужина Бескарагая

Статьи,Природа и мы
Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

Соленое озеро Шипалы, затерянное в живопис­ных объятиях соснового бора, – настоящее природное чудо. Оно находится в северо-западной части Бескарагайского района области Абай. Кстати, свое новое название озеро получило совсем недавно. В народе его по-прежнему называют Шошкалы. А все потому, что озеро богато целебными грязями, которые, по мнению медиков, способны помочь в лечении суставов. И отдыхающие не упускают возможность, сидя на берегу, обмазаться полезной смесью.

фото Светланы Артюшиной

Это подлинная жемчужина края, которая с каждым годом привлекает все больше внимания своими целебными свойствами и завораживающей красотой. По сути, Шипалы – это комплекс небольших и удивительно разных по концент­рации соли водоемов. Такая природная «солянка» делает это место кладезем здоровья, а сама вода, насыщенная минералами, по составу сравнивается с легендарным Мертвым морем в Израиле.

Популярность Шипалы растет с каждым днем. И это неудивительно, ведь здесь сочетается все, что нужно для полноценного отдыха и оздоровления. Целебный воздух: чистый аромат соснового леса создает неповторимую атмосферу. Комфорт­ный отдых: благоустроенный песчаный пляж, кабинки для переодевания, уютные беседки и солнцезащитные навесы делают пребывание на берегу максимальным удобным. Разнообразный досуг: для любителей активного отдыха оборудована волейбольная площадка, есть и мангальная зона. Приватность и спокойствие:­ мягкий песок, тишина и ощущение полного уединения позволяют по-настоя­щему расслабиться и перезагрузиться после городской суеты.

Уникальность Шипалы подтверждается бальнеологическими исследованиями, проведенными специалистами Восточно-Казахстанского технического университета им. Д. Серикбаева и томского НИИ курортологии. Специалисты подтвердили, что водный состав озера относится к целебным водам наружного применения. Они благотворно влияют на нервную, сердечно-­сосудистую, дыхательную, эндокринную и мочеполовую системы, а также на состояние кожи. Более 15 граммов полезных веществ на литр воды – такой состав делает Шипалы конкурентом таким курортам, как Трускавец и Старая Русса.

Жители Бескарагайского райо­на бережно относятся к своему природному богатству. Ежегодная акция по очистке побережья под девизом «Сохраним жемчужину Бескарагая» – яркое тому подтверждение.

Туристы часто приезжают сюда из других регионов, а также по организованным турам из областного центра. Строительство детского лагеря на 300 мест в прошлом году подарило возможность детям проводить незабываемые каникулы на берегу уникального озера. Мелкие, но полноводные водоемы, где вода так хорошо держит тело, делают купание безопасным даже для самых маленьких.

Все больше людей бывает здесь, чтобы насладиться целебными свойствами озера и красотой окружающей природы. Берега водоема украшают удивительные розовые узоры – словно разлитые рукой художника крас­ки. А обилие птиц, облюбовавших это тихое место, добавляет ему особого очарования.

Зачем далеко ездить, когда такое чудо находится совсем рядом? Озеро Шипалы – это возможность совместить оздоровление, спокойный отдых и наслаждение природой не покидая родные места.

#туризм #озеро #Шипалы #Бескарагай

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