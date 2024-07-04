В честь Дня столицы пройдет выставка «Тарих таңдаған Астана!»

История, Столица, Культура и общество
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Гульмира Кунапия
корреспондент

На выставке будут представлены городские пейзажи дореволюционного периода – первые торговые дома, здания, городские улицы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Мероприятие состоится 5 июля в 11.00 на площади у монумента «Астана-Байтерек», передает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат 

Конец XIX - начало XX веков совпадает со становлением Акмолинского уезда в качестве города и основного торгового центра. В годы Великой Отечественной войны город Акмола подготовил и направил на фронт три стрелковые и одну кавалерийскую дивизии. 

Из личного архивного фонда фотокорреспондентов представлены основные строительные площадки и виды города Целиноград.

Также будут представлены ценные документы о переносе столицы РК из Алматы в Акмолу, в том числе указ президента о переносе столицы и переименовании города Акмола в город Астана.

Посетители смогут увидеть ценные фотографии, характеризующие этапы строительства новой столицы и эпоху независимого Казахстана.

В рамках празднования Дня столицы уже презентована книга, посвященная истории столицы «Тарих таңдаған Астана!», добавили в акимате.

#Астана #выставка #День столицы #История столицы

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