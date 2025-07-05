В соревнованиях примут участие лучшие наездники из всех регионов и городов страны, передает Kazpravda.kz
6 июля в рамках празднования Дня Астаны при поддержке акимата города состоится республиканский турнир по байге «Кубок столицы», сообщает официальный сайт столичного акимата.
В соревнованиях примут участие лучшие наездники из всех регионов и городов страны. Конкурс пройдет на ипподроме «Казанат» в Астане. Общий призовой фонд - 24 200 000 тенге, победители получат путевки в финальные соревнования, определяющие чемпионов сезона.
Состязания организуются на пяти разных дистанциях:
құнан бәйге (9 шақырым);
топ бәйге (15 шақырым);
аламан бәйге (21 шақырым);
ұшқыр бәйге (5 шақырым);
жорға жарыс (7 шақырым).
По словам президента Федерации байге Каната Копбаева, главная цель турнира - сохранение и популяризация национальных традиций, повышение интереса молодежи к конному спорту, а также укрепление роли Казахстана как центра региональных этнокультурных инициатив.
В рамках праздничного мероприятия для зрителей также будет представлена культурная программа, включающая выступления этно-ансамблей и артистов.
Отметим, что церемония открытия турнира начнется 6 июля в 13:00. Вход бесплатный. Отметим, до ипподрома «Казанат» курсируют городские автобусные маршруты №303, №309 и №323.
Приглашаем жителей и гостей города почувствовать волнение Великой степи, вместе прославить национальный спорт.