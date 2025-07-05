В честь Дня столицы состоится турнир по байге

День столицы
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В соревнованиях примут участие лучшие наездники из всех регионов и городов страны, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

6 июля в рамках празднования Дня Астаны при поддержке акимата города состоится республиканский турнир по байге «Кубок столицы», сообщает официальный сайт столичного акимата.

В соревнованиях примут участие лучшие наездники из всех регионов и городов страны. Конкурс пройдет на ипподроме «Казанат» в Астане. Общий призовой фонд - 24 200 000 тенге, победители получат путевки в финальные соревнования, определяющие чемпионов сезона.

Состязания организуются на пяти разных дистанциях:

құнан бәйге (9 шақырым);

топ бәйге (15 шақырым);

аламан бәйге (21 шақырым);

ұшқыр бәйге (5 шақырым);

жорға жарыс (7 шақырым).

По словам президента Федерации байге Каната Копбаева, главная цель турнира - сохранение и популяризация национальных традиций, повышение интереса молодежи к конному спорту, а также укрепление роли Казахстана как центра региональных этнокультурных инициатив.

В рамках праздничного мероприятия для зрителей также будет представлена культурная программа, включающая выступления этно-ансамблей и артистов.

Отметим, что церемония открытия турнира начнется 6 июля в 13:00. Вход бесплатный. Отметим, до ипподрома «Казанат» курсируют городские автобусные маршруты №303, №309 и №323.

Приглашаем жителей и гостей города почувствовать волнение Великой степи, вместе прославить национальный спорт.

#турнир #байга #День столицы

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