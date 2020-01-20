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В честь юбилея
Елена Ульянкина

Улица Ленина находится в историческом центре Караганды. Она считается одной из самых старых и красивых в угольной столице. Здешние дома, построенные в 1930–1940-е годы японскими военнопленными, украшены карнизами, полуколоннами, розетками и балясинами. Дополняют картину сквер и памятник Абаю. Скульптор Аскар Нартов изваял поэта прижимающим к груди книгу – символ знаний. Видимо, все эти аспекты повлияли на решение о переименовании улицы Ленина в честь поэта-просветителя Абая Кунанбаева.

Недавно в Караганде прошли общественные слушания. На них собрались более 1 000 жителей города. Большинство карагандинцев выступили за то, чтобы переименовать улицу Ленина и назвать ее именем великого Абая. Тем более что в нынешнем году весь Казахстан празднует 175-летие со дня его рождения.

Организаторы общественных слушаний объяснили, что карагандинцам не придется менять документы. Все исправления в связи с новыми названиями улиц сделают в электронном формате. А на изготовление, покупку и установку новых аншлагов на домах понадобится небольшая сумма – около 3,5 млн тенге.

Отметим, что всего в Караганде переименовали 10 улиц с идеологически устаревшими названиями, в числе которых Кривогуза, Волочаевская, Защитная и Кувская.

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