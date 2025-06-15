В период летнего отдыха эффективным досугом охватят почти всех городских школьников, передает Kazpravda.kz

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В частности, в лагерях отдыха с питанием при школах отдохнут 2480 учащихся, в лагерях без питания – 3456 детей. А в загородных лагерях в 4 смены отдохнут 1888 детей. 200 кызылординских школьников проведут отдых в лагере «Куаныш» Туркестанской области при поддержке Фонда «Қазақстан халқына», столько же детей - за счет спонсоров и профсоюзов.

Вторые смены начались в лагерях региона. В частности, в Центре дополнительного образования и олимпиад «Камбаш» в Аральском районе текущим летом в семи сменах отдохнут 910 детей.

Как сообщил директор лагеря Рахан Калиев, 715 детей отдохнут при поддержке Фонда обязательного обучения Аральского района, 55 - профсоюза работников образования, 100 - филиала Объединенной дирекции строящихся предприятий «Арал» и 40 детишек прибудут из Детской деревни семейного типа «Атамекен». Для детей организовано 5-разовое питание по витаминизированному меню, купание в озере Камбаш и бассейне, увлекательные мероприятия.

Такие же яркие настроение и воспоминания подарит детям лагерь отдыха «Жалын» в Сырдарьинском районе. Как сообщил его директор Адилбек Байменов, в каждой смене отдохнут по 106 детишек.

- Каждый день детей в лагере наполнен весельем, развитием, творчеством, - отметил он. - Воспитатели работают по специальным содержательным программам с учетом интересов и способностей каждого ребенка. Еженедельные концертные вечера, спортивные соревнования, выставки рисунков и ремесел, литературно-культурные конкурсы дают детям возможность свободно выражать свои мысли, демонстрировать свои таланты.