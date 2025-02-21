В двух областях Казахстана ограничили движение на автодорогах

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В «КазАвтоЖоле» сообщили, что в связи с ухудшением погодных условий (снег, гололед, метель, ограничение видимости) закрыто движение для всех видов автотранспорта в Мангистауской и Атырауской областях, передает Kazpravda.kz

По информации нацкомпании, в Мангистауской области на участках «Доссор - Кульсары - Бейнеу – Сай - Утес - Шетпе - Жетыбай - Актау» 210-786 км, уч. граница Атырауской обл. - Актау; «Жетыбай - Жанаозен - гр. РТ» 0-58 км, уч. Жетыбай - Жанаозен; «Актау - Курык» 13-72 км, Актау - Курык.

В Атырауской области на участках «Доссор - Кульсары - Бейнеу – Сай - Утес - Шетпе - Жетыбай - Актау» 126-210 км, Кульсары - гр. Мангистауской обл.

МЧС настоятельно рекомендует соблюдать меры безопасности:

- воздержитесь от поездок и пеших переходов на дальние расстояния, особенно в темное время суток,

- следите за информацией о погодных условиях и ограничениях движения на автодорогах.