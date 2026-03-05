В новом документе слова «опасная продукция» заменили на «продукцию, не соответствующую требованиям технических регламентов Союза»
Сенат на пленарном заседании одобрил ратификацию Протокола о внесении изменений в Соглашение о принципах и подходах осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Евразийского экономического союза в целях гармонизации законодательства государств-членов Евразийского экономического союза в указанной сфере от 16 февраля 2021 года, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
Как отмечается в заключении к документу, Соглашением предусмотрено обеспечение обмена информацией между государствами-членами Евразийского экономического союза о продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов Союза, для предупреждения её обращения на внутреннем рынке.
Вместе с тем в нормативных правовых актах ЕАЭС и национальном законодательстве отсутствует определение термина «опасная продукция».
«Положения закона содержат изменения по тексту Соглашения путем замены слов «опасная продукция» на слова «продукция, не соответствующая требованиям технических регламентов Союза». Задачей закона является проведение внутригосударственных процедур для принятия Протокола согласно установленному законодательством порядку», - говорится в заключении.