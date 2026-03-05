В новом документе слова «опасная продукция» заменили на «продукцию, не соответствующую требованиям технических регламентов Союза»

Сенат на пленарном заседании одобрил ратификацию Протокола о внесении изменений в Соглашение о принципах и подходах осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Евразийского экономического союза в целях гармонизации законодательства государств-членов Евразийского экономического союза в указанной сфере от 16 февраля 2021 года, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Как отмечается в заключении к документу, Соглашением предусмотрено обеспечение обмена информацией между государствами-членами Евразийского экономического союза о продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов Союза, для предупреждения её обращения на внутреннем рынке.

Вместе с тем в нормативных правовых актах ЕАЭС и национальном законодательстве отсутствует определение термина «опасная продукция».