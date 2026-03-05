В ЕАЭС будут делиться информацией об «опасной продукции»

75
Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

В новом документе слова «опасная продукция» заменили на «продукцию, не соответствующую требованиям технических регламентов Союза»

Фото: Минторговли и интеграции РК

Сенат на пленарном заседании одобрил ратификацию Протокола о внесении изменений в Соглашение о принципах и подходах осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Евразийского экономического союза в целях гармонизации законодательства государств-членов Евразийского экономического союза в указанной сфере от 16 февраля 2021 года, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Как отмечается в заключении к документу, Соглашением предусмотрено обеспечение обмена информацией между государствами-членами Евразийского экономического союза о продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов Союза, для предупреждения её обращения на внутреннем рынке.

Вместе с тем в нормативных правовых актах ЕАЭС и национальном законодательстве отсутствует определение термина «опасная продукция».

«Положения закона содержат изменения по тексту Соглашения путем замены слов «опасная продукция» на слова «продукция, не соответствующая требованиям технических регламентов Союза». Задачей закона является проведение внутригосударственных процедур для принятия Протокола согласно установленному законодательством порядку», - говорится в заключении.

#соглашение #ЕАЭС #продукция #регламент

Популярное

Все
Новый завод откроют в мае
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
История Ботая оживает в кино
Миллиарды тенге инвестиций и лупинг в помощь
Оберег для целого мира
Марафон силы и амбиций
Актогай: от добычи руды до выпуска красного металла
Помогут разобраться в «цифре»
В Алматы стартовал проект «Жасыл болашақ»
Платформа для безопасности
Нужна безопасная среда для каждого ребенка
Защитить титул чемпиона
Продолжается эстафета новоселий
Швейный цех запущен в Сузаке
Сильные регионы – сильная страна
Слово о замечательном человеке
Радиация, которая лечит
Помочь детям в кризисной ситуации
Шкурный интерес
Необходим глобальный диалог
На страже неба: женское лицо авиации
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Семь лет уверенного созидательного лидерства
В Конаеве начали строить КОС
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Подставить вовремя плечо
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Дороги – к развитию
«Я – песня народа, что славен и юн...»
Без наценок и посредников
«Барыс» готовится к досрочному отпуску
Жамбыл в мировом литературном пространстве
Игры «Жулдызай» объединяют
В Омане выбрали самую красивую верблюдицу
Ватикан внедрил ИИ для богослужений
От диалога – к конкретным проектам
Подчеркнута важность инвестирования в базовую инфраструктуру
Токаев: Мы считаем Сербию очень важным стратегическим партнером в Европе
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Самая большая ценность
Дрова и уголь будут под запретом
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Американский сурок Фил предсказал, когда придет весна
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан
В Казахстане начнут производить алюминиевые колесные диски

Читайте также

Сенат освободил от должности ряд судей Верховного суда
Сенаторы разъясняют
Казахстан за скорейшую деэскалацию посредством диалога и ди…
В странах СНГ упростят взыскание алиментов

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]