В Египте заработала система Tax Free для туристов

В Египте запустили схему Tax Free для иностранных туристов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт АТОР.

В международном аэропорту Шарм-эш-Шейха заработал Tax Free, соответственно, к этой системе подключаются лишь местные магазины и отели.

В Налоговом управлении Египта (ETA) разъяснили, что иностранные туристы могут вернуть налог на добавленную стоимость со своих покупок, если срок их пребывания в стране не превышает трех месяцев, а стоимость покупок составляет не менее 1500 египетских фунтов (более 28 тысяч тенге – прим. ред.).

При этом иностранец должен предъявить купленную вещь в нераспечатанной упаковке: то есть она не должна использоваться до выезда из страны.

Туристы должны перед покупкой убедиться, что торговая точка подключена к системе Tax Free: об этом говорит стикер на входе в магазин или объявление на кассе.

При вылете из Шарм-эш-Шейха туристы в аэропорту в специальном киоске предъявляют для проверки купленные товары, паспорт и фискальный документ, подтверждающий покупку. Для перевода суммы возмещенного налога требуется банковская карта. Получить возврат наличными нельзя.

Для обращений туристов в Налоговом управлении Египта открыли горячую линию по номеру 16395. Общение с консультантами – пока только на английском или французском языках.