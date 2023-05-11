В ещё двух региональных ДЭР сменились руководители

В Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу сообщили о назначении ещё двух новых начальников региональных департаментов, передает Kazpravda.kz .

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Приказом председателя Агентства по согласованию с Администрацией президента РК на должность руководителя Департамента экономических расследований по области Жетысу Агентства по финансовому мониторингу назначен Тюмелиев Еркин Амангельдиевич.

Ранее Еркин Тюмелиев занимал должность руководителя Департамента экономических расследований по Карагандинской области.

Другим приказом председателя Агентства по согласованию с Администрацией президента РК на должность руководителя Департамента экономических расследований по Акмолинской области Агентства по финансовому мониторингу назначен Букешев Дастан Балтабаевич.

Ранее Дастан Букешев занимал должность заместителя руководителя Оперативного департамента АФМ РК.

Также сегодня начальниками областных департаментов стали Ерболат Балгабаев и Нураби Толеутай.

ДЭР по Карагандинской области возглавил Нураби Толеутай, а ДЭР по Туркестанской области - Ерболат Балгабаев.