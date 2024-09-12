В этноауле «Вселенная кочевников» стартовали соревнования с ловчими птицами

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сегодня, 12 сентября, в течение всего дня пройдут отборочные полуфинальные туры. Завтра, 13 сентября, в 10:00 по времени Астаны начнется финал.

Нашу страну в значимом международном турнире представляют 9 участников, в том числе многократные чемпионы республиканских турниров и чемпионатов страны.

В категории «охота с беркутом» выступят Серикбек Кунтуган из Астаны, Ерзат Байкадамов из области Абай и Арман Кушкаров из Атырауской области.

Астанчанин Кудайберген Рауилұлы, Даурен Аршабай и Багдат Кеуенов из Туркестанской области продемонстрируют навыки в категории «охота с ястребом».

Ерлан Кенжетаев из Акмолинской, Бакдаулет Бабажан из Жамбылской и Ибрагим Базарбаев из Туркестанской областей заявлены на соревнованиях в категории «охота с соколом».

Всего в состязаниях примут участие 42 спортсмена из Казахстана, Кыргызстана, РФ, Монголии, Испании, Канады, Венгрии, Китая, Грузии и Турции.

В 3-х категориях соревнуются 18 беркутов, 12 ястребов и 12 соколов. В Республиканской федерации «Құсбегілік» отмечают, что география участников соревнований постоянно растет, поскольку работа по возрождению красивой и одной из самых древних кочевых традиций все больше привлекает к себе внимание во всем мире.

На открытии соревнований президент федерации Берик Уали отметил, что участие в играх большого количества иностранных спортсменов является одновременно высокой честью и ответственностью.

«Вы видите, как много зарубежных гостей прибыло на Игры кочевников. За этим стоит не только интерес к спорту, но также заинтересованность, искренняя симпатия и уважение к многовековой культуре номадов. Это свидетельсвует о том, что мы на верном пути в популяризации древнетюркских видов спорта. Благодаря этому мы испытываем прилив сил и уверенности в ренессансе лучших традиций кочевников», - сказал руководитель Федерации «Құсбегілік».

Также Б.Уали попросил судей обеспечить справедливое судейство и высокий уровень проведения соревнований.

К слову, 12-13 сентября в Астане будет работать авторитетный международный судейский состав, в который вошли 6 специалистов из Казахстана, двое – из Кыргызстана и по одному судье из Монголии и Российской Федерации.

Главный судья Марат Койшин подчеркнул, что все аспекты организации соревнований отвечают международным правилам и стандартам, а спортсменам предоставлены все условия для подготовки к соревнованиям.