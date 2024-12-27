Министерство культуры и информации подводит итоги 2024 года в сфере киноиндустрии, сообщает Kazpravda.kz

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В этом году в широкий прокат вышло 15 отечественных фильмов: «Алма мен адам», «Жел тоқтаған жер», «Алматы, я люблю тебя», «Жизнь после», «Соңғы үкім», «Жамбыл. Жаңа дәуір», «Баурына салу», «Операция «Набат», «Shulamah», «Носорог» («Дала қасқыры»), «Братья», «Солдат любви» («Стоп, ночь»), «Талақ», «Мама, я живая!», «Кажымукан». Все эти ленты созданы за счет государственных средств.

Семь фильмов были удостоены 34 международных наград, а кинолента «Баурына салу» выдвинута на премию «Оскар».

Дни казахстанского кино прошли в Азербайджане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане, что способствовало активной популяризации казахстанского киноискусства.

Одним из значимых культурных событий страны стал XVII Международный кинофестиваль «Евразия». Мероприятие собрало множество гостей, среди которых известные деятели искусства и кинематографисты.

«Казахфильм» продолжает работать над сохранением наследия киностудии, ведется оцифровка 11 фильмов, хранящихся в Государственном фильмофонде РФ и входящих в золотую коллекцию казахского кино, а на стадии реставрации – 7 фильмов, созданных в советское время киностудией «Казахфильм».

Ключевые моменты международного сотрудничества включают запуск съемок фильма «Победителей видно на старте» - совместного производства Казахстана, Франции, Нидерландов и Литвы, а также участие Казахстана в кинорынке Marchе du Film в рамках Каннского фестиваля.

В текущем году на казахском языке вышли в прокат голливудский блокбастер «Ойжұмбақ 2» («Головоломка 2»), анимационные фильмы «Гадкий я 4» и «Моана 2».

Разработаны и внесены на рассмотрение парламента поправки в действующее законодательство по упрощению жестких требований к отбору зарубежных фильмов для дубляжа на казахский язык. Министерство планирует продолжить работу по увеличению доли фильмов на государственном языке. На сегодняшний день в Сенате также рассматриваются поправки в закон «О кинематографии», касающиеся государственной поддержки «Казахфильма».