В этот день вспоминают и передают слова благодарности казахстанцам наши турецкие братья, испытавшие совсем недавно ужасы природных катаклизмов

Общество
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Хусейн Демирель, повар:

– Наш народ еще не пришел в себя после сильнейшего природного катаклизма – землетрясения. На нашу страну обрушилось тяжелейшее испытание на крепкость духа и само­обладание. В городе Кахраманмараше погибли и получили тяжелые ранения мои близкие и родственники. Одними из первых в эти тяжелые минуты к нам на помощь по приказу своего Президента пришли спасатели из Казахстана, которые, рискуя своими жизнями, выносили из руин и обломков пострадавших в этой ужасной стихии. А казахстанские братья не только выражали соболезнования и слова поддержки, но оказали финансовую и материальную помощь. Поэтому в День благодарности, который сегодня отмечается в вашей стране, мне хотелось бы поблагодарить Президента Казахстана, спасателей и рядовых граждан страны за проявленную к нам доброжелательность и поддержку.

Осман Босташ, учитель:

– Я родом из турецкого города Малатья. В результате стихийного бедствия у меня погибли две родственные семьи, в том числе 5 племянников. В эти трагические и трудные минуты для всех нас отряд спасателей, прибывший из Казахстана, спас немало жизней. Юрты, присланные Казахстаном, стали теплым убежищем для тысяч людей. Как говорится, друг познается в беде. Братский казахский народ одним из первых протянул нам руку помощи. Мы этого никогда не забудем и будем помнить всегда, передавая из поколения в поколение рассказы о том, как общая беда сплотила наши народы.

Фатих Мехмет Кая, врач:

– Даже врагам не можем пожелать того, что случилось у нас в первых числах февраля. Мои близкие родст­венники – племянники в возрасте 1,5 и 3 года – погибли во время землетрясения в городе Хатае. Дом, в котором они жили, был полнос­тью разрушен. И в эти тяжелые минуты я увидел деревянные дома под флагом Казахстана. Мне и моим близким стало понятно, что мы не одиноки в своей беде, что наши братья-казахи пришли к нам на помощь. И от этого чувства нам стало легче дышать и жить дальше. Прибывшие по приказу Президента Казахстана сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям – спасатели и врачи – день и ночь оказывали помощь населению. Мы никогда этого не забудем. От своего имени и от имени своего народа благодарю народ Казахстана и руководство страны за эту помощь и проявление самых что ни на есть родственных чувств к турецкому народу.

Хусейн Ноунжель, предприниматель:

– Очень благодарен казахстанцам, которые поспешили к нам на помощь в дни нашего бедствия. Вы, как настоящие братья, не оставили нас в трудную минуту. Я благодарен спасателям, врачам и всем гражданам Казахстана, организовавшим гуманитарную помощь, оказавшим моральную поддержку всем, кто пострадал в этой стихии. Пусть Всевышний бережет наши народы!

 

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