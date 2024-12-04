В Европе разрешили охотиться на волков с весны 2025 года

Евросоюз разрешит охоту на волков с 7 марта 2025 года

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Постоянный комитет Бернской конвенции об охране дикой природы принял предложение понизить статус животных со «строго охраняемых» до «охраняемых», передает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

До сих пор на волков не охотились намеренно и не отлавливали их, только если они не представляли серьезной угрозы для домашнего скота или здоровья и безопасности людей. Теперь любая «эксплуатация» этих хищников «должна регулироваться таким образом, чтобы не подвергать популяцию опасности», то есть порог для охоты на них будет гораздо ниже, отмечает Reuters.

По информации агентства, зоозащитники, включая Международный фонд защиты животных, осудили решение политиков.

Комиссия Евросоюза предложила внести изменения в статус волков в 2023 году. В качестве причины были названы нападения хищников на домашний скот.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен тогда поддержала возобновление охоты на волков.

«Концентрация волчьих стай в некоторых регионах Европы стала настоящей опасностью, особенно для домашнего скота», — заявила она.

В сентябре 2022 года журнал Bild сообщил, что любимая пони фон дер Ляйен по кличке Долли погибла после нападения на нее волка.