В Филадельфии произошла стрельба на остановке, пострадали дети

По информации Fox News, не менее восьми школьников получили ранения при стрельбе в Филадельфии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По меньшей мере восемь старшеклассников, ожидавших автобус на остановке в американском городе Филадельфия, пострадали после того, как неизвестные открыли по ним огонь, один из них находится в критическом состоянии, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на полицию.

"По меньшей мере восемь старшеклассников в Филадельфии были застрелены во время ожидания автобуса в северо-восточной части города в среду днем, причем один из них находится в критическом состоянии", - говорится в сообщении телеканала.

По словам комиссара полиции Кевина Бетеля, ученики в возрасте от 15 до 17 лет готовились сесть в автобус, когда три человека вышли из припаркованного на другой стороне дороги автомобиля и открыли по ним огонь, сделав более 30 выстрелов.