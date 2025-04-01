В Национальной академической библиотеке проходит выставка «Құснихат: исламская каллиграфия в Цент­ральной Азии», организованная Центральноазиатским офисом Мусульманского совета старейшин. Выставка нацелена на популяризацию исторического и духовного наследия исламской каллиграфии.

фото Игоря Бургандинова

Выставку посетили депутаты Сената Парламента, ученые, представители интеллигенции и мастера каллиграфии. Гости ознакомились с разнообразными стилями древнего искусства письма.

Как подчеркнул академик, депутат Сената Парламента Дархан Кыдырали, құснихат – важная составляющая исламской культуры.

– Каллиграфия – отражение многовекового художественного и духовного наследия. Необходимо обратить внимание на то, что в ней заложена не только эстетическая красота, но и глубокий исторический и духовный смысл. Мы обязаны сохранить это достояние и передать его будущим поколениям. Защита культурного наследия – наш общий долг, и подобные мероприятия считаю важным шагом в этом направлении, – отметил Дархан Кыдырали.

По его словам, исламская каллиграфия в Центральной Азии достигла своего расцвета в эпоху Караханидов, Золотой Орды, Чагатайского улуса, Могулистана и других государств. Сегодня образцы құснихат встречаются в Мангистауской области, Таразе, Туркестане, Кызылорде. Мусульманская графика чаще всего находится в мечетях и на исторических памятниках.

– Это искусство потихоньку возвращается в Казахстан. На выставке отечественные мастера по каллиграфии представили свои работы. Надеюсь, в нашей стране появится своя школа, – сказал Дархан Кыдырали.

Советник Президента РК Бауыр­жан Омаров отметил, что проведение подобной выставки способствует развитию отечественной культуры.

– Знакомясь с выставкой, мы можем говорить о целом комп­лексе факторов, влияю­щих на наше восприятие. Первый – представленные здесь материа­лы необыкновенно богаты и в духовном плане развивают нас. Второй – исламская каллиграфия тесно связана с наукой. Третий фактор – эстетический: когда мы смотрим на древние записи, сделанные мастерами, то понимаем, что это образцы изо­бразительного искусства, – считает Бауыржан Омаров.

О нюансах этого вида искусства в ходе конференции рассказал турецкий профессор Метин Акар. Ученый много лет изучает древние письмена в Туркестане.

– Когда впервые приехал в Туркестан и увидел мавзолей Ходжи Ахмеда Ясауи, я был поражен, особенно мне стали интересны письмена, изображенные на стенах строения. Местные жители пояснили, что это всего лишь орнаменты. Но я разглядел в них записи и стал изучать их. Особенность этой каллиграфии в том, что записи сделаны не привычным способом – нанесены краской, а сложены из кирпичей. В архитектурном плане это очень сложное искусство, – отметил профессор.

По результатам исследований Метин Акар провел ряд научных конференций и издал книги об исламской каллиграфии.

Гость из Узбекистана Хабиболла Салиев поделился своим опытом и видением развития этого вида искусства. Он представил ценные сведения о редких версиях Корана эпохи Османского халифата и рассказал о характерных чертах древней письменности Центральной Азии.

Казахстанский ученый Жалгас Сандыбаев занимается переводом трудов ученых с арабского на казахский язык. Он отметил, что культура каллиграфии у арабов появилась задолго до Корана, а значит, историю ее возникновения следует отсчитывать с периода, когда ислам еще не был распространен на этих территориях.

В рамках выставки в Национальном центре рукописей и редких книг были проведены мастер-классы по каллиграфии.