Изменение верхнего порога отчислений на ОСМС прокомментировали в фонде

Здравоохранение
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Норму о пятикратном увеличении максимального размера дохода, с которого нужно будет платить взносы и отчисления в систему, разъяснили в Фонде соцмедстрахования (ФСМС), передает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Нововведения разработал Минздрав. Соответствующий законопроект был размещен на портале «Открытые НПА». Он еще не принят. 

Как пояснили в фонде, в ОСМС предусмотрен верхний предел по доходу работника, с которого могут производиться взносы и отчисления в систему обязательного соцмедстрахования в размере 10 минимальных заработных плат (МЗП). То есть, взносы могут взиматься только с дохода до 850 тысяч тенге. С дохода выше - взносы не производятся. 

Для обеспечения принципа справедливости Минздрав предложил с 2025 года повысить верхний предел с 10 до 50-кратного размера МЗП.

– По такому же принципу работает пенсионная система, где верхний предел составляет 50-кратный МЗП. Сегодня в казахстанской модели ОСМС чем меньше доход, тем выше вклад в процентах от дохода. В справедливой системе люди с низкими доходами не должны платить больше, чем люди с большими доходами. Поэтому предлагаемая норма содержит более справедливый принцип распределения ответственности за расходы на здоровье.

К примеру, работники со средней зарплатой в 300 тысяч тенге оплачивают взнос на ОСМС 6 тысяч тенге. При доходе в 1,5 млн тенге, что в 5 раз выше средней зарплаты, срабатывает верхний предел в 10 МЗП (850 тыс. тенге), поэтому взнос не превышает 17 тысяч тенге, или 1,1% от дохода. После изменений верхний предел с учетом размера МЗП на 2024 год составит 4,2 млн тенге. То есть для получающих доход свыше 1,5 млн тенге - взносы увеличатся, превысят 17 тысяч тенге.

В целом, данная норма затронет 9% наемных работников, имеющих доходы свыше 850 тыс. тенге. Для 91% работников ничего не изменится. 

– Увеличение отчислений позволит увеличить объемы финансирования расходов на здравоохранение. Сюда относится и профилактика, и диагностика, и лечение. Станут больше доступны медицинские услуги, внедрение технологий позволит на ранних стадиях предупреждать болезни, или позволит спасти жизни, – пояснили разработчики. 

#ОСМС #МЗП #отчисления #нововведение #фонд медстрахования

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