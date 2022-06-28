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В формате конструктивного диалога
Ольга Сизова, Восточно-Казахстанская область

Закон «Об общественных советах» в Казахстане был принят в 2015 году. Однако в Усть-Каменогорске по инициативе активных горожан подобная структура была создана еще до принятия документа.

К моменту принятия закона у устькаменогорцев, сработавших на опережение, уже были накоплены определенный опыт и наработки.

– Я возглавила уже третий состав общественного совета Усть-Каменогорска, – рассказывает председатель объединения Инесса Чернышова. – Наша главная задача – быть посредниками между исполнительной властью и гражданским обществом, при этом не констатировать проблемы и недостатки, а предлагать власти конкретные пути их решения.

Среди наших форм работы – выездные встречи с населением, общественные слушания, заслушивание отчетов акима и руководителей отделов... В начале года мы провели опрос среди жителей города и пригородных сел. И 800 полученных проблемных вопросов классифицировали на те, которые можно решить здесь и сейчас, и на те, которые требуют системного подхода.

Для решения проблем созданы три комиссии: по вопросам бюджета и городского строительства, по вопросам городского хозяйства и охраны окружающей среды и по вопросам социально-культурного развития и общественных отношений.

– Мы проводим обсуждение городского бюджета, бюджетных проектов и хода выполнения программ, решаем все вопросы, относящиеся к интересам жителей областного центра, которые ставят горожане. Так, например, дважды отклонили предложение одной управляющей коммунальной компании, занимающейся вывозом мусора, заявлявшей о повышении тарифа, потому что не увидели обоснования для этого. Более того, нам не был представлен полный пакет документов, – рассказал председатель комиссии по вопросам бюджета и городского строительства Серик Оразбайулы, являющийся еще и председателем ОО «Совет местного самоуправления города Усть-Каменогорска».

Были вопросы и с внедрением электронного билетирования, введением пластиковых карточек для оплаты, субсидированием из бюджета общественного транспорта. Общественному совету удалось добиться от перевозчиков прозрачности расходования субсидий, а также гарантий качественного обслуживания пассажиров.

Очень много жалоб у жителей города на некачественное строительство домов, выстроенных по госпрограммам, к примеру, в 19-м микрорайоне: то кровля протекает, то канализация проложена как попало, либо фасад или подвал плохо сделаны… Члены комиссии принимают активное участие в решении воп­росов, оказывая содействие в устранении недостатков.

– Кроме того, нам часто приходится помогать в решении вопросов по социальной защите наших граждан, много нареканий есть по проблемам многодетных семей, людей с ограниченными возможностями, пенсионеров. При этом, хочу подчеркнуть, наш совет – не контролирующий орган, а рекомендательный, – отмечает Серик Оразбайулы.

К их рекомендациям однако же прислушиваются. Так, например, общественники добились, чтобы по всему городу были расположены пандусы для инвалидов-колясочников.

В фокусе деятельности совета много и других вопросов – это мониторинг цен на социально значимые продукты, состояние дорог и тротуаров, реконструкция дворовых территорий и парков, экология и озеленение, благоустройство и освещение, работа общественного транспорта и торговых точек и так далее.

Сегодня в составе совета – 15 активистов, но проблемных вопросов настолько много, что здесь подумывают об увеличении структуры для расширения сфер деятельности.

– Сегодня у населения есть определенный кризис доверия к власти. Общественные советы могут и должны поднять эту степень доверия. Большое значение имеет созданный в Казахстане орган народного представительства – Национальный курултай. А на местном уровне – наши совет и общественный совет Восточно-Казахстанской облас­ти. Критикуя, мы обязательно предлагаем. Работаем в формате конструктивного диалога, – отмечает Инесса Чернышова. – Дело это новое, важное, необходимое. Думаю, со временем общественные советы займут ту позицию, которую они должны занимать.

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