В Германии началось голосование на выборах в бундестаг

Политика
9

В выборах участвуют 29 политических партий, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

В Германии открылись избирательные участки на досрочных выборах в бундестаг. Они проработают до 18.00 воскресенья.

С 08.00 воскресенья, 23 февраля, по всей Германии открылись избирательные участки для голосования на досрочных выборах в бундестаг. Они проработают до 18.00.

В стране около 59,2 млн избирателей. Из них 24,9 млн (42%) - старше 60 лет. Около 2,3 млн избирателей (3,9%) - достигшие 18 лет молодые люди, впервые получившие право голоса на федеральных выборах.

Для голосования за границей зарегистрировалось еще около 200 000 граждан ФРГ. Их общее число оценивается примерно в 3-4 млн. Причина низкой явки среди них - бюрократические трудности и необходимость высылать бюллетень на родину почтой.

Всего в выборах участвуют 29 политических партий. Во всех 16 федеральных землях выступят 10 из них: Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), "Союз-90"/"зеленые", Свободная демократическая партия (СвДП), "Альтернатива для Германии" (АдГ), Левая партия, Союз Сары Вагенкнехт (ССВ), Свободные избиратели, Volt, Марксистско-ленинская партия Германии, Альянс Германия. Христианско-демократический союз (ХДС) участвует в выборах в 15 землях, кроме Баварии. Там выступает сестринский ему Христианско-социальный союз (ХСС).

Предвыборные опросы сулили наибольшую поддержку консервативному блоку ХДС/ХСС. За ним следовала ультраправая АдГ. Затем - левоцентристская СДПГ и леволиберальные "Зеленые". Рейтинг Левой партии, левопопулистской ССВ и либеральной СвДП колебался в районе 5%, необходимых для прохождения в бундестаг. Согласно социологам, около 20% избирателей до последнего не могли решить, за кого голосовать и идти ли вообще на выборы.

#выборы #Германия #бундестаг

Популярное

Все
Милад Карими выиграл этап Кубка мира по спортивной гимнастике
Во Франции двое бездомных выиграли 500 тыс. евро, купив билет на украденные деньги
Прибывшие из Нидерландов туранские тигры, возможно, ждут потомство
Начальник управления полиции Петропавловска предотвратил суицид нетрезвого дебошира
Маск опроверг информацию об отключении Украины от Starlink
Впервые за 60 лет отремонтировали детсад в Шалкаре
Возврат к историческому времени
Астана переходит в «умный» режим
Сносить нельзя оставить
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
Два золота завоевала женская команда Казахстана по борьбе на турнире в Минске
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
Картофель по 1340 тенге хотел купить ясли-сад в Павлодаре
Взрыв на шахте имени Костенко: 10 человек предстанут перед судом
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
В каком размере получают пособия по уходу за ребенком в Казахстане
Зеленский заблокировал сделку Трампа о природных ресурсах
Казахстанские спортсмены впервые завоевали два исторических золота на Азиаде
Бейбит Жукаев впервые выиграл «Челленджер» в парном разряде
Усилить потенциал страны
Село работящих людей
Казахстанцам упростили выдачу кредитов на отечественные авто
В Казахстане хотят лицензировать психологов
Еженедельные ярмарки возобновят в Казахстане
Касым-Жомарт Токаев произвел кадровые перестановки
В посольстве Казахстана в РФ сделали заявление
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
Кызылорда – наша гордость, слава, история
Горжусь тем, что говорю по-казахски
Буренки нынче довольны
В столичных торговых сетях сняли ограничения по реализации картофеля
Институциональное становление Академии наук завершено
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
Почти 30 млн тенге похитили чиновники из сферы образования в Туркестанской области
Арабская компания запускает новый проект в Казахстане
Парикмахерские услуги подорожали в Казахстане
Как в гимназии № 27 Алматы воспитывают всесторонне развитых личностей
Общественный туалет с уникальным дизайном построили в Шымкенте
Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе
Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет
Резюмируя поручения Президента
Инфляция в Казахстане: в какой области растут цены
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов
История Каргалинского клада: в 1939 году республику взбудоражила весть о находке клада с золотом
Северный Казахстан демонстрирует успехи в АПК

Читайте также

«Наступило время нового общественного договора»: Ашимбаев о…
Ключевые достижения внешней политики Казахстана в 2024 году
Зеленский заблокировал сделку Трампа о природных ресурсах
Саудовская Аравия готова принять переговоры о мире в Украине

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]