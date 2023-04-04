В городе Балхаше отключили воду
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Город Балхаш остался без воды из-за порыва на магистральном водопроводе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ТОО «Балхаш су».
«Балхаш су доводит до сведения жителей Балхаша, что для устранения порыва в районе главной насосной станции на магистральном водопроводе диаметром 800 до окончания работ произведено отключение подачи питьевой воды по городу Балхашу, микрорайону Конырат, станции Балхаш», – отмечается в сообщении компании.
Аварийная бригада работает в оперативном режиме, заверил монополист.