В госсобственность возвращаются еще несколько предприятий

Правительство Республики Казахстан приняло постановление о некоторых вопросах республиканской собственности, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

«Принять предложение ТОО «Темір Триумф» о передаче в республиканскую собственность 100% пакета акций акционерного общества «Центр транспортного сервиса» по договору дарения», — говорится в тексте постановления.

Следует отметить, что АО «ЦТС» является балансодержателем свыше 400 железнодорожных подъездных путей в Казахстане.

Также по договору дарения ТОО «Integrity Solutions» передаются в республиканскую собственность 50% доли участия в уставном капитале ТОО «Soft Art», осуществляющую деятельность в инфокоммуникационной сфере.

Частной компанией «Bridge capital investments limited» государству передаются 100% долей участия в уставных капиталах ТОО «Акмолит», ТОО «Мархит», ТОО «Топаз-НС», работающих в сферах горнорудной и обрабатывающей промышленности.

Акции АО «ЦТС» и доли участия в уставных капиталах указанных товариществ передаются в оплату размещаемых акций акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», отмечается в постановлении.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.