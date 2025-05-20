В интересах будущих поколений

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Александр Бри

В Астане состоялась встреча Государственного советника РК Ерлана Карина с региональным директором Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) по Европе и Цент­ральной Азии Реджиной Де Доминичис.

Ерлан Карин рассказал о реализуемых в стране ключевых реформах в сфере защиты детей, включая развитие сети центров психологической и семейной поддержки, внедрение новых методик по профилактике насилия и буллинга, а также работу над комплексной программой «Қазақстан балалары», которая объединит все направления государственной политики в соответствующей сфере.

Реджина Де Доминичис высоко оценила действия Казахстана в области реализации международных обязательств. Она подчеркнула значимость участия республики в продвижении Целей устойчивого развития и выразила готовность к активному взаимодействию в рамках новых региональных инициатив.

Во встрече приняла участие уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева, презентовавшая разработанную национальную программу Safe Kids, в которой объединены принимаемые в стране меры превенции суицида, насилия и буллинга.

По итогам встречи стороны подтвердили обоюдную нацеленность на углубление партнерства и реализацию совместных инициатив в интересах будущих поколений.

#Ерлан Карин #ЮНИСЕФ

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