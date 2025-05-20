В интересах будущих поколений Статьи 20 мая 2025 г. 3:04 2 Александр Бри В Астане состоялась встреча Государственного советника РК Ерлана Карина с региональным директором Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) по Европе и Центральной Азии Реджиной Де Доминичис. Ерлан Карин рассказал о реализуемых в стране ключевых реформах в сфере защиты детей, включая развитие сети центров психологической и семейной поддержки, внедрение новых методик по профилактике насилия и буллинга, а также работу над комплексной программой «Қазақстан балалары», которая объединит все направления государственной политики в соответствующей сфере. Реджина Де Доминичис высоко оценила действия Казахстана в области реализации международных обязательств. Она подчеркнула значимость участия республики в продвижении Целей устойчивого развития и выразила готовность к активному взаимодействию в рамках новых региональных инициатив. Во встрече приняла участие уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева, презентовавшая разработанную национальную программу Safe Kids, в которой объединены принимаемые в стране меры превенции суицида, насилия и буллинга. По итогам встречи стороны подтвердили обоюдную нацеленность на углубление партнерства и реализацию совместных инициатив в интересах будущих поколений. #Ерлан Карин #ЮНИСЕФ