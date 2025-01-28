В Испании 87-летняя женщина торговала наркотиками из окна своего дома

Европа
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Ее задержала полиция

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Как пишет газета Pais с ссылкой на источники, гражданская гвардия Испании задержала 87-летнюю женщину в автономном сообществе Кантабрия за участие в сети наркоторговцев в городе Сантонья, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

«Пожилая женщина входила в группу наркоторговцев, девять членов которой были задержаны гражданской гвардией. В результате полицейских действий в Сантонье и городе Лимпиас, также расположенном в Кантабрии, было изъято более 6,5 килограмма наркотических веществ», — пишет газета.

По ее информации, расследование началось в 2024 году. Пожилая женщина продавала наркотики из окна своего дома или в местных барах, куда она ходила с ходунками.

Среди девяти задержанных в ходе операции - шесть мужчин и три женщины. Пять членов группы были заключены под стражу.

 

#наркотики #торговля #Испания #пенсионерка

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