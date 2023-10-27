В Италии бездомный не может забрать выигрыш в лотерее

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В Италии бездомный выиграл в лотерею 37 тысяч евро, но не может их забрать, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: www.desktopwallpapers.ru

Бездомный из итальянского города Сенигаллия в центральной части страны выиграл в лотерею 37 тысяч евро, но не может забрать выигрыш из-за отсутствия необходимых документов, сообщила газета Corriere Adriatico.

Джанлуиджи по прозвищу Кассано, которое он получил в честь известного в прошлом футболиста "Ромы" и мадридского "Реала", являлся постоянным покупателем лотерейных билетов в городе в провинции Анкона и всегда использовал одни и те же цифры. Удача улыбнулась ему в минувший вторник, когда билет стоимостью 1,5 евро принес выигрыш в 37 тысяч.

Забрать деньги Джанлуиджи мешает отсутствие карточки медицинского страхования, а из обычных документов у бездомного есть только индивидуальный налоговый номер, которого для получения приза не хватает.

Ситуация с выигрышем должна завершиться благополучно. На помощь "Кассано" обещает прийти благотворительная организация Caritas, которая заботилась о нем прошлой зимой. В организации обещают предоставить копии необходимых документов, которые мужчина оставил у них когда-то давно.

#Италия #выигрыш #лотерея #бездомный

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