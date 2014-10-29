Экономика В итальянской Сардинии состоялась презентация Казахстана Асель Есетова

Участниками мероприятия стали представители региональных государственных структур, торгово-промышленной палаты, различных бизнес-ассоциаций, а также более 30 зарегистрированных в Сардинии итальянских компаний, работающих в области машиностроения, строительства, пищевой промышленности, сельского хозяйства и туризма, сообщает пресс-служба МИД РК.



Участникам мероприятия была представлена информация об основных положениях национальной стратегии развития "Казахстан-2050", условиях ведения бизнеса в Казахстане и последних изменениях в казахстанском законодательстве в целях привлечения иностранных инвесторов, разъяснен пакет экономических преференций и стимулов, а также отмечены преимущества казахстанского рынка в условиях формирования Евразийского экономического союза. При этом особое внимание было уделено развитию СЭЗ и их конкурентных преимуществах для инвестиционной деятельности. Отдельные темы были посвящены проекту "АТОМ" и кандидатуре Казахстана в непостоянные члены Совета безопасности ООН на 2017–2018 годы.



Бизнес-форум предварял "круглый стол" с участием руководителей муниципальных ассоциаций промышленников "Конфиндустрия", в ходе которого в практической плоскости обсуждались варианты обозначения присутствия предприятий автономного региона на казахстанском рынке.



Во время форума предприниматели Сардинии также получили информацию о реализации ГП ФИИР и проекта Международной специализированной выставки "EXPO 2017". В ходе последовавшей дискуссии деловые круги региона дали высокую оценку усилиям руководства Казахстана, направленным на создание благоприятного инвестиционного климата в республике.



В рамках мероприятия посол Республики Казахстан в Итальянской Республике А. Елемесов провел ряд двусторонних встреч с президентом региона Сардиния, префектом г. Кальяри, главой региональной ассоциации промышленников, главами отдельных предприятий, а также с руководством региональных органов туризма, промышленности и экономического развития Сардинии, в ходе которых обсудил перспективы развития торгово-экономического взаимодействия между странами.



Участники бизнес-форума также смогли ознакомиться с экспонатами организованной посольством фотовыставки "Современный Казахстан", которая затронула социально-экономические и культурные аспекты жизни современного казахстанского общества.