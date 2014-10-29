В итальянской Сардинии состоялась презентация Казахстана
Асель Есетова
Участниками мероприятия стали представители региональных государственных структур, торгово-промышленной палаты, различных бизнес-ассоциаций, а
также более 30 зарегистрированных в Сардинии итальянских компаний,
работающих в области машиностроения, строительства, пищевой
промышленности, сельского хозяйства и туризма, сообщает пресс-служба МИД РК.
Участникам мероприятия была представлена информация об основных положениях национальной стратегии развития "Казахстан-2050", условиях
ведения бизнеса в Казахстане и последних изменениях в казахстанском
законодательстве в целях привлечения иностранных инвесторов, разъяснен
пакет экономических преференций и стимулов, а также отмечены
преимущества казахстанского рынка в условиях формирования Евразийского
экономического союза. При этом особое внимание было уделено развитию СЭЗ
и их конкурентных преимуществах для инвестиционной деятельности.
Отдельные темы были посвящены проекту "АТОМ" и кандидатуре Казахстана в
непостоянные члены Совета безопасности ООН на 2017–2018 годы.
Бизнес-форум предварял "круглый стол" с участием руководителей муниципальных ассоциаций промышленников "Конфиндустрия", в ходе которого
в практической плоскости обсуждались варианты обозначения присутствия
предприятий автономного региона на казахстанском рынке.
Во время форума предприниматели Сардинии также получили информацию о реализации ГП ФИИР и проекта Международной специализированной выставки "EXPO 2017". В ходе последовавшей дискуссии деловые круги региона дали
высокую оценку усилиям руководства Казахстана, направленным на создание
благоприятного инвестиционного климата в республике.
В рамках мероприятия посол Республики Казахстан в Итальянской Республике А. Елемесов провел ряд двусторонних встреч с президентом региона
Сардиния, префектом г. Кальяри, главой региональной ассоциации
промышленников, главами отдельных предприятий, а также с руководством
региональных органов туризма, промышленности и экономического развития
Сардинии, в ходе которых обсудил перспективы развития
торгово-экономического взаимодействия между странами.
Участники бизнес-форума также смогли ознакомиться с экспонатами организованной посольством фотовыставки "Современный Казахстан", которая
затронула социально-экономические и культурные аспекты жизни
современного казахстанского общества.
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