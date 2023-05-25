В изнасиловании несовершеннолетней подозревают жителя Арыси

Полицейские Туркестанской области проводят досудебное расследование по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетней девочки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: Kazpravda.kz

21 мая по заявлению жителя Арысского района полицейские в тот же час по горячим следам задержали подозреваемого – жителя Арыси.

Данный факт зарегистрирован по части 4 уголовной статьи «Насильственные действия сексуального характера».

Подозреваемый арестован. Проводятся следственные мероприятия.

Здоровье несовершеннолетней стабильное. С девочкой поговорили психологи. По заключению экспертизы каких-либо других телесных повреждений у нее не обнаружено. Сейчас она находится дома с родителями.