В Акмолинской области проводят ОПМ «Безопасные каникулы»

Летние каникулы — это время отдыха и активного досуга, но именно в этот период возрастает риск несчастных случаев с участием детей. Большинство детских травм происходит из-за отсутствия должного контроля со стороны взрослых.

Создайте безопасные условия для отдыха своих детей и регулярно напоминайте им о правилах безопасного поведения. Во время прогулок дети должны соблюдать Правила дорожного движения, переходить дорогу только по пешеходным переходам и на разрешающий сигнал светофора. При катании на велосипедах, самокатах обязательно использовать защитный шлем и не отвлекаться на мобильный телефон во время движения.

Особое внимание уделите безопасности дома. Не оставляйте маленьких детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами. Москитная сетка не защищает от падения. Установите на окна специальные блокираторы и не ставьте мебель рядом с подоконниками, чтобы ребенок не мог самостоятельно забраться к открытому окну.

Напоминаем, что за неисполнение обязанностей по воспитанию и обеспечению безопасности несовершеннолетних статьей 127 КоАП предусмотрена административная ответственность.

Также в полиции обращают внимание, что несовершеннолетним запрещено находиться без сопровождения законных представителей вне жилища с 23:00 до 06:00 часов, а в развлекательных заведениях — после 22:00 часов.