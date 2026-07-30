Как в Казахстане выстраивается адресная социальная поддержка

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Не менее важно, насколько своевременно помощь доходит до конкретного человека и соответствует ли она его реальной жизненной ситуации. Поэтому одним из основных ориентиров дальнейшего развития социальной сферы в Казахстане становится повышение адресности: государственная поддержка должна предоставляться прежде всего тем гражданам и семьям, которые действительно в ней нуждаются.

При этом речь не идет об отказе от установленных законом социальных гарантий. Пенсионные выплаты, пособия при рождении ребенка, поддержка многодетных семей и награжденных матерей, выплаты по инвалидности и потере кормильца сохраняются в полном объеме и ежегодно индексируются. В 2026 году все виды государственных пособий, базовая и солидарная пенсии увеличены на 10%. Общий объем расходов Министерства труда и социальной защиты населения на исполнение социальных обязательств запланирован на уровне 6,9 трлн тенге.

Сегодня казахстанская система социальной защиты объединяет несколько взаимодополняющих направлений. Первый уровень – гарантированные государством выплаты из бюджета. Второй – социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования для граждан, за которых производились социальные отчисления. Третий – адресная помощь, специальные социальные услуги и меры содействия занятости, предоставляемые с учетом материального положения и конкретных потребностей человека или семьи.

Значительная часть государственных обязательств связана с поддержкой старшего поколения. Базовая пенсионная выплата назначается с учетом стажа участия гражданина в пенсионной системе, а солидарная часть зависит от трудового стажа и дохода, полученного до 1998 года. С 1 января 2026 года минимальная базовая пенсия установлена на уровне 70% прожиточного минимума, максимальная увеличена до 118%. По состоянию на 1 февраля в Казахстане насчитывалось более 2,5 млн пенсионеров, а средний размер совокупной пенсии составлял 157,8 тыс. тенге без учета выплат из Единого накопительного пенсионного фонда.

Отдельный комплекс мер предусмотрен для семей с детьми. Государство выплачивает единовременное пособие при рождении ребенка, пособие по уходу до достижения им полутора лет, поддерживает многодетные семьи и награжденных матерей. Работающим гражданам социальные выплаты в связи с беременностью и родами, а также потерей дохода из-за ухода за ребенком предоставляются из Государственного фонда социального страхования. В 2026 году на поддержку семей с детьми предусмотрено порядка 1,7 трлн тенге, различными мерами охвачено более 1,8 млн человек.

Важное место в социальной политике занимает поддержка людей с инвалидностью. В стране проживает около 751,8 тыс. лиц с инвалидностью. Помимо государственных пособий, им предоставляются технические средства реабилитации, услуги индивидуального помощника и специалиста жестового языка, санаторно-курортное лечение и специальные социальные услуги. Только в 2025 году через Портал социальных услуг было реализовано 570,8 тыс. мероприятий по обеспечению средствами и услугами реабилитации. Граждане получили возможность самостоятельно выбирать поставщика, ориентируясь на качество, стоимость и собственные потребности.

Меняется и сама философия инклюзивной политики. Акцент постепенно переносится с медицинской модели инвалидности на социально-правозащитную, предполагающую не только назначение пособия, но и создание условий для образования, трудоустройства, реабилитации, самостоятельной жизни и участия человека в общественных процессах. В рамках Концепции инклюзивной политики на 2025–2030 годы предусмотрены меры по развитию безбарьерной среды, повышению доступности объектов и услуг, совершенствованию медико-социальной экспертизы и расширению возможностей занятости.

Однако универсальные социальные гарантии необходимо отличать от помощи, которая по своей сути должна предоставляться с учетом нуждаемости. К таким мерам относятся адресная социальная помощь, жилищная и отдельные виды материальной помощи, предоставляемые местными исполнительными органами. При их назначении принципиально важно учитывать не только формальное отнесение человека к определенной категории, но и реальное материальное положение семьи, ее доходы, состав, имущество и жизненные обстоятельства.

«Адресность социальной поддержки нельзя воспринимать как сокращение числа получателей или отказ государства от своих обязательств. Речь идет о более справедливом распределении ресурсов, когда помощь в первую очередь получает человек или семья, действительно оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. При этом важно не ограничиваться денежными выплатами: поддержку необходимо сочетать с трудоустройством, обучением, реабилитацией и социальным сопровождением, помогая человеку вернуться к самостоятельной жизни», – считает национальный эксперт в области социальной защиты Айгуль Табергенова.

Адресность не означает механического сокращения числа получателей или отказа государства от социальных обязательств. Ее задача – обеспечить справедливое распределение общественных ресурсов. Когда ограниченные бюджетные средства получает семья, объективно способная самостоятельно обеспечивать свои потребности, помощь может не дойти до человека, который оказался без дохода, потерял кормильца, воспитывает ребенка с инвалидностью или столкнулся с другой тяжелой жизненной ситуацией. Поэтому поддержка должна быть не только доступной, но и обоснованной: чем сложнее положение семьи, тем полнее и оперативнее должна быть помощь государства.

Главным инструментом поддержки малообеспеченных граждан остается адресная социальная помощь. Согласно Социальному кодексу, право на нее имеют лица и семьи, среднедушевой доход которых не превышает установленную черту бедности. АСП предусматривает не только денежную выплату, но и дополнительную помощь детям в возрасте от одного года до шести лет, а также вовлечение трудоспособных членов семьи в меры содействия занятости. По состоянию на 1 марта 2026 года АСП была назначена 163,3 тыс. человек из 30,3 тыс. семей. На эти цели в бюджете текущего года предусмотрено 62,7 млрд тенге.

Таким образом, задача адресной социальной помощи заключается не в том, чтобы постоянно компенсировать низкие доходы семьи, а в том, чтобы помочь ей преодолеть трудную жизненную ситуацию. Поэтому наряду с выплатами трудоспособным получателям предлагаются обучение, трудоустройство, повышение квалификации, общественные работы и гранты для реализации предпринимательских инициатив. Такой подход позволяет соединить социальную защиту с созданием собственного устойчивого источника дохода.

Дополнительная социальная помощь предоставляется и на региональном уровне. В соответствии с решениями маслихатов местные исполнительные органы могут оказывать нуждающимся гражданам поддержку в денежной или натуральной форме. Это жилищная помощь, единовременные выплаты в связи с трудной жизненной ситуацией, содействие в подготовке детей к школе, обеспечение питанием, проездом и другие меры. Поскольку возможности регионов и потребности населения различаются, перечень и условия предоставления такой помощи устанавливаются на местном уровне. Вместе с тем единым для всех регионов должен оставаться принцип: бюджетная поддержка направляется конкретному человеку или семье на основании подтвержденной потребности.

Повысить точность принимаемых решений позволяет цифровизация социальной сферы. Цифровая карта семьи аккумулирует сведения о 20 млн граждан, объединенных более чем в 6,2 млн семей. На основе данных государственных информационных систем семьи распределяются по уровням социального благополучия. Это дает возможность заранее выявлять риски, определять потенциальную потребность в государственной поддержке и предлагать услуги без обязательного обращения гражданина в государственный орган. В 2025 году благодаря Цифровой карте семьи более 276 тыс. человек воспользовались возможностью беззаявительного получения пособий и выплат.

«Цифровые инструменты позволяют государству переходить от одинаковых решений для всех к поддержке, учитывающей конкретные потребности семьи. Важно, чтобы цифровизация служила не только проверке сведений, но и раннему выявлению социальных рисков. Если семья потеряла доход, столкнулась с инвалидностью, потерей кормильца или другой тяжелой ситуацией, система должна своевременно предложить ей необходимую помощь», – отметила эксперт.

Вместе с тем цифровые технологии важны не только для удобства получателей. Сопоставление сведений о доходах, занятости, составе семьи и принадлежащем ей имуществе способствует более объективной оценке реальной нуждаемости. Это позволяет сокращать количество необоснованных решений, повышать прозрачность системы и направлять высвобождаемые ресурсы на усиление поддержки граждан, которые оказались в наиболее сложном положении.

Адресный подход особенно значим при оказании специальных социальных услуг. Их получают пожилые граждане, люди с инвалидностью, дети и взрослые, находящиеся в трудной жизненной ситуации, жертвы бытового насилия и другие категории. В этой сфере введены обязательное лицензирование организаций и подушевое финансирование. Государство оплачивает не само наличие учреждения, а фактически оказанные конкретному получателю услуги. В стране действуют более 600 лицензированных организаций, что должно повысить безопасность, прозрачность и качество социального обслуживания.

Современная социальная политика должна одновременно решать две задачи. С одной стороны, государство обязано сохранять гарантированные выплаты, защищающие граждан от основных социальных рисков. С другой – необходимо повышать точность помощи там, где право на нее зависит от нуждаемости. Универсальные гарантии обеспечивают стабильность, страховые выплаты компенсируют потерю дохода, а адресные инструменты позволяют поддержать тех, кто не может самостоятельно справиться с трудной жизненной ситуацией.

Именно поэтому переход к адресности следует рассматривать не как сокращение социальной поддержки, а как повышение ее справедливости и эффективности. Помощь должна быть ощутимой для нуждающегося человека, предоставляться своевременно и сопровождаться возможностями для трудоустройства, обучения, реабилитации и возвращения к самостоятельной жизни. Только в этом случае каждый тенге, направленный на социальную сферу, будет работать по своему прямому назначению – помогать тем, кому поддержка государства действительно необходима.