В каких местах разрешили купаться астанчанам на Крещение

18-19 января православный праздник Крещение Господне отметят в храмах столицы, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт городского акимата

Фото: t.me/astana_newss

Как в этом году организуют Крещенские купания и обеспечат безопасность горожан на местах, на брифинге в РСК рассказал старший офицер управления гражданской обороны ДЧС Астаны Азамат Жумекешов.

Проруби для массовых купаний в этом году в столице установили на левом берегу реки Есиль, в районе набережной парка «Столичный» (около центрального пляжа).

Места для купаний станут доступными после освящения воды с 20:00 часов 18 января до 02:00 часов 19 января. Массовые купания будут продолжаться также с 08:00 утра до 23:00 часов ночи 19 января.

«Для безопасности населения столицы, участвующего в массовых купаниях, на период празднования Крещения Господне в местах проведения обряда будет организовано дежурство сотрудников ДЧС Астаны, оперативно-спасательного отряда и центра медицины катастроф. Всего на мероприятии будут задействованы 38 человек личного состава и 4 единицы техники. На местах будет проводиться дополнительный инструктаж для организаторов и участников купания», – сообщил спикер.

Он также напомнил горожанам о мерах предосторожности во время купаний.

Так, купаться необходимо только в специально оборудованных и охраняемых купелях, там, где в случае необходимости смогут оказать своевременную квалифицированную помощь.

Для этих целей на реке Есиль соорудили один участок 4 купелей на городском пляже по адресу проспект Туран 8/2, которые оборудованы средствами безопасности с использованием деревянных и металлических решеток, чтобы не допустить ухода человека под лед.

