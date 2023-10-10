Регионы с низким уровнем по трудоустройству выпускников ТиПО назвал министр

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Вопросы развития ТиПО рассмотрели на заседании правительства РК под председательством премьера-министра Алихана Смаилова, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По данным министра просвещения Гани Бейсембаева, низкий уровень охвата выпускников бесплатным ТиПО наблюдается в Туркестанской и Западно-Казахстанской областях.

Также он отметил, что в 2025 году планируется увеличить объем госзаказа до 155 тыс., из которых 70% будут направлены на технические специальности.

"Формат и структура курсов повышения квалификации педагогов ориентированы на обучение и практику в конкретных производственных условиях. В дальнейшем 26 тыс. педагогов пройдут курсы повышения квалификации в новом формате", - сообщил министр.

Он также рассказал, что с целью перехода на новый качественный уровень подготовки кадров в системе технического и профессионального образования министерство провело анализ направлений деятельности колледжей. В результате была выявлена диспропорция между специализацией региона и подготовкой кадров в колледжах.

"В этой связи продолжится проведение профилизации колледжей с учетом востребованных специальностей региона", - заявил Гани Бейсембаев.

Он добавил, что в целях распространения эффективных передовых методик и подходов в обучении будут определены локомотивы-колледжи, на базе современных колледжей будут открыты IT-хабы.

"Для развития предпринимательских навыков у обучающихся создаются студенческие бизнес-инкубаторы. Создание малых предприятий при колледжах обеспечит практикой студентов. Также прорабатывается вопрос по увеличению подушевого норматива финансирования на подготовку кадров в колледжах в два раза", - заключил министр.