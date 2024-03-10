В каких регионах перекрыты трассы

На автодорогах республиканского значения задействовано 265 единиц техники и 285 человек, передает Kazpravda.kz

Фото: КазАвтоЖол

В связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на четырех автодорогах республиканского значения в трех областях, сообщает КазАвтоЖол.

Карагандинская область – 1 автодорога общей протяженностью 118 км.

1. «Кызылорда-Павлодар» - гр. область Улытау - п.Топар

(для всех видов автотранспорта);

Костанайская область – 1 автодорога общей протяженностью 83 км.

1. «Жезказган-Петропавловск» - гр. область Улытау - г.Аркалык

(для всех видов автотранспорта)

Область Улытау – 2 автодороги общей протяженностью 543 км.

(временами дождь при минусовой температуре, гололед)

1. «Жезказган-Петропавловск» - с.Жезды - гр.Костанайской обл.

2. «Кызылорда-Павлодар» - г.Жезказган - гр.Карагандинской обл.

(для всех видов автотранспорта)

По всей сети автодорог республиканского значения ограничение действует на 744 км, или 2,98 % от всей сети.

На автодорогах республиканского значения задействовано 265 единиц техники и 285 человек.