В каких регионах перекрыты трассы

На автодорогах республиканского значения задействовано 265 единиц техники и 285 человек, передает Kazpravda.kz
В связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на четырех автодорогах республиканского значения в трех областях, сообщает КазАвтоЖол.
Карагандинская область – 1 автодорога общей протяженностью 118 км.
1. «Кызылорда-Павлодар» - гр. область Улытау - п.Топар
(для всех видов автотранспорта);
Костанайская область – 1 автодорога общей протяженностью 83 км.
1. «Жезказган-Петропавловск» - гр. область Улытау - г.Аркалык
(для всех видов автотранспорта)
Область Улытау – 2 автодороги общей протяженностью 543 км.
(временами дождь при минусовой температуре, гололед)
1. «Жезказган-Петропавловск» - с.Жезды - гр.Костанайской обл.
2. «Кызылорда-Павлодар» - г.Жезказган - гр.Карагандинской обл.
(для всех видов автотранспорта)
По всей сети автодорог республиканского значения ограничение действует на 744 км, или 2,98 % от всей сети.
На автодорогах республиканского значения задействовано 265 единиц техники и 285 человек.