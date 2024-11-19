В каких случаях полицейских будут отправлять на медицинское дообследование

В Казахстане изменили Правила проведения военно-врачебной экспертизы в правоохранительных органах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал «ПАРАГРАФ»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В практике военно-врачебной экспертизы немало случаев, когда освидетельствуемые лица предоставляют в ВВК результаты исследований и консультаций специалистов, явно несоответствующие данным анамнеза и фактического объективного личного осмотра врачей-экспертов ВВК.

В связи с этим правила дополнены следующей нормой:

При несоответствии содержания представленных результатов исследований и (или) консультаций специалистов данным анамнеза и фактическим результатам личного объективного осмотра врача-эксперта, граждане направляются на повторное дополнительное обследование в медицинские организации или к специалистам, кроме тех, где ранее проведено обследование.

При этом врач-эксперт ВВК разъясняет обоснования необходимости проведения повторного дополнительного обследования.

С момента информирования обследуемого о необходимости явки на итоговое заседание ВКК (карты) медобследования у кандидатов и сотрудников изымаются и передаются председателю ВВК для проведения итогового заседания.

Приказ МВД РК от 12 ноября 2024 года № 885 вводится в действие с 29 ноября 2024 года.