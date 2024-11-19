В каких случаях полицейских будут отправлять на медицинское дообследование

Здравоохранение
72
Венера Баталова
корреспондент

В Казахстане изменили Правила проведения военно-врачебной экспертизы в правоохранительных органах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал «ПАРАГРАФ»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В практике военно-врачебной экспертизы немало случаев, когда освидетельствуемые лица предоставляют в ВВК результаты исследований и консультаций специалистов, явно несоответствующие данным анамнеза и фактического объективного личного осмотра врачей-экспертов ВВК.

В связи с этим правила дополнены следующей нормой:

При несоответствии содержания представленных результатов исследований и (или) консультаций специалистов данным анамнеза и фактическим результатам личного объективного осмотра врача-эксперта, граждане направляются на повторное дополнительное обследование в медицинские организации или к специалистам, кроме тех, где ранее проведено обследование.

При этом врач-эксперт ВВК разъясняет обоснования необходимости проведения повторного дополнительного обследования.

С момента информирования обследуемого о необходимости явки на итоговое заседание ВКК (карты) медобследования у кандидатов и сотрудников изымаются и передаются председателю ВВК для проведения итогового заседания.

Приказ МВД РК от 12 ноября 2024 года № 885 вводится в действие с 29 ноября 2024 года.

#обследование #правила #полицейские #экспертиза

Популярное

Все
Кызылординский рис: от поля до стола
Что делать, чтобы искусственный интеллект не сделал чиновников симулянтами?
Не смолкнет в сердцах соловьиная трель
За неполных три года государству возвращено активов на 1 трлн тенге - глава Антикора
Турару Рыскулову посвящается
Подвиги героя в памяти
Объединяющее наследие
Скажи, что ты читаешь
К весенним паводкам начнут готовиться с января
Актау станет культурной столицей тюркского мира в 2025 году
Лидерство в достижении климатических целей
Важность информационного взаимодействия
Под контролем ли урожай?
Машиностроитель до мозга костей
Общеказахстанская культура – духовный фундамент строительства Справедливого Казахстана
Надо просто набраться терпения
Деньги получили, а к работе не приступили
Главный санврач осужден за взятку
Что сдерживает развитие машиностроения?
Нужны квалифицированные отечественные специалисты
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
Хлеборобы в тревожном ожидании...
Будем здесь учиться на хорошо и отлично
Водителям напомнили о запрете на обгон снегоуборочной колонны
В республике зарегистрировано более 40 тысяч человек, страдающих шизофренией
Всемирный климатический саммит: Токаев прибыл на Бакинский олимпийский стадион
Мужчина незаконно выловил более 200 кг рыбы в ВКО
Сделать ход конем
К дальнейшему усилению гарантий независимости судей
В нашей копилке 17 медалей
Руслан Есеналин возглавил комитет в Минтуризма
Сколько безработных в Казахстане
Завершился 22-й раунд переговоров по Сирии
Полцарства за коня!
Сборная Казахстана – лучшая в Азии
Ни закупочных цен, ни субсидий
Предстоящая весна для Западного Казахстана вновь может стать полноводной
«Кайрат» – четырехкратный чемпион страны
Когда с учениками на одной волне
Какие изменения в области дорожного движения хотят ввести в Казахстане
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Премий для госслужащих больше не будет
Реконструкция близится к завершению
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Чеченка с казахской душой
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
Этот день изменил судьбу
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
До золота рукой подать
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане
Больничный теперь не подделаешь
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные

Читайте также

Сколько казахстанцев практикуют доконтактную профилактику В…
Вопросы развития реабилитологии и курортологии обсудили в А…
Трамп выдвинул Кеннеди-младшего на пост главы Минздрава
Врачи приближают заветные мечты тысяч семей

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]