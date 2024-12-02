В каких соревнованиях будут участвовать казахстанские спортсмены на этой неделе

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

3–9 декабря – Мировой этап по параплаванию

В соревновании примут участие 150 спортсменов из 15 стран мира. За честь страны будут бороться 5 наших соотечественников.

Место проведения: Египет, город Каир.

3–10 декабря – Чемпионат Азии по гандболу

На соревнованиях континента выступит сборная Казахстана.

Место проведения: Индия, город Нью-Дели.

4–10 декабря – Международный турнир по спортивной гимнастике

В составе сборной Казахстана примут участие 8 спортсменов.

Место проведения: Сербия, город Нови-Сад.

5–7 декабря – Международный турнир «Гран-При» по фехтованию

В турнире примут участие 8 казахстанских спортсменов.

Место проведения: Франция, город Орлеан.

5–8 декабря – Турнир Grand Slam по дзюдо

За медали будут бороться 6 казахстанских дзюдоистов.

Место проведения: Япония, город Токио.

6–15 декабря – Чемпионат мира по тяжелой атлетике

На мировом первенстве выступят 5 наших спортсменов.

Место проведения: Бахрейн, город Манама.