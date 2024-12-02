В каких соревнованиях будут участвовать казахстанские спортсмены на этой неделе

Спорт
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Министерство туризма и спорта опубликовало анонс спортивных мероприятий, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

3–9 декабря – Мировой этап по параплаванию
В соревновании примут участие 150 спортсменов из 15 стран мира. За честь страны будут бороться 5 наших соотечественников.
Место проведения: Египет, город Каир.

3–10 декабря – Чемпионат Азии по гандболу
На соревнованиях континента выступит сборная Казахстана.
Место проведения: Индия, город Нью-Дели.

4–10 декабря – Международный турнир по спортивной гимнастике
В составе сборной Казахстана примут участие 8 спортсменов.
Место проведения: Сербия, город Нови-Сад.

5–7 декабря – Международный турнир «Гран-При» по фехтованию
В турнире примут участие 8 казахстанских спортсменов.
Место проведения: Франция, город Орлеан.

5–8 декабря – Турнир Grand Slam по дзюдо
За медали будут бороться 6 казахстанских дзюдоистов.
Место проведения: Япония, город Токио.

6–15 декабря – Чемпионат мира по тяжелой атлетике
На мировом первенстве выступят 5 наших спортсменов.
Место проведения: Бахрейн, город Манама.

#Спорт #министерство

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В каких соревнованиях будут участвовать казахстанские спортсмены на этой неделе
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