В каких соревнованиях будут участвовать казахстанские спортсмены на этой неделе

Министерство туризма и спорта опубликовало анонс спортивных мероприятий, передает Kazpravda.kz
3–9 декабря – Мировой этап по параплаванию
В соревновании примут участие 150 спортсменов из 15 стран мира. За честь страны будут бороться 5 наших соотечественников.
Место проведения: Египет, город Каир.
3–10 декабря – Чемпионат Азии по гандболу
На соревнованиях континента выступит сборная Казахстана.
Место проведения: Индия, город Нью-Дели.
4–10 декабря – Международный турнир по спортивной гимнастике
В составе сборной Казахстана примут участие 8 спортсменов.
Место проведения: Сербия, город Нови-Сад.
5–7 декабря – Международный турнир «Гран-При» по фехтованию
В турнире примут участие 8 казахстанских спортсменов.
Место проведения: Франция, город Орлеан.
5–8 декабря – Турнир Grand Slam по дзюдо
За медали будут бороться 6 казахстанских дзюдоистов.
Место проведения: Япония, город Токио.
6–15 декабря – Чемпионат мира по тяжелой атлетике
На мировом первенстве выступят 5 наших спортсменов.
Место проведения: Бахрейн, город Манама.