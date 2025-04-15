В каком регионе Казахстана чаще всего вступают в брак

Статистика
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Венера Баталова
корреспондент

Согласно официальным данным, в 2024 году в Казахстане было зарегистрировано 123,6 тыс. браков

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Это отражает общий коэффициент брачности на уровне 6,13 на 1000 человек населения. Однако бракосочетания распределяются по регионам страны неравномерно — одни области демонстрируют более активную динамику создания новых семей, чем другие, передает корреспондент Kazpravda.kz

Согласно официальным данным, в 2024 году в Казахстане было зарегистрировано 123,6 тыс. браков.

В каких регионах чаще женятся?

Лидером по количеству зарегистрированных браков на 1000 человек населения стала столица — Астана, где коэффициент брачности достиг 7,34. За ней следуют Алматинская область с показателем 6,98 и область Ұлытау — 6,70. Эти регионы можно считать своеобразными «центрами семейной активности».

Наименьший интерес к официальному оформлению отношений зафиксирован в Западно-Казахстанской области: здесь коэффициент составил всего 5,58, что значительно ниже среднереспубликанского уровня.

 Кто вступает в брак?

Анализ возрастной структуры показал, что чаще всего в брак вступают молодые казахстанцы в возрасте 20–24 лет. При этом средний возраст первого брака у мужчин составил 27,9 года, у женщин — 25,2 года. Это указывает на тенденцию к постепенному «взрослению» подхода к семейной жизни.

 Образование и брак

Интересен и уровень образования вступающих в брак. Среди женщин 41% имеют высшее образование, среди мужчин — 38%. Это свидетельствует о том, что большая часть новых семей формируется среди людей с серьезным образовательным и, возможно, карьерным багажом.

Межэтнические браки

Почти каждый пятый брак в стране — межэтнический: 18,2% от общего числа зарегистрированных союзов. Это отражает культурное многообразие Казахстана и тенденции к межнациональной интеграции.

Когда чаще всего женятся?

Самым популярным месяцем для свадеб в 2024 году стал июль — было зарегистрировано 13 739 браков. Наименее активным оказался май, когда официально оформили отношения только 8 453 пары. Вероятно, это связано с погодными условиями и сезонными предпочтениями молодожёнов, а также с периодом религиозных постов.

Рост или снижение брачности в регионах — важный социальный индикатор, отражающий демографические, экономические и культурные особенности. Судя по данным за прошлый год, жители крупных городов и областей с активной миграцией чаще решаются на создание семьи. Также сохраняется интерес к браку среди молодых людей и прослеживается тренд на высокий уровень образованности среди супругов.

#регионы #статистика #браки

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