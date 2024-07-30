Сколько наемных работников в Казахстане – статистика

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По итогам I квартала 2024 года в Казахстане общее число занятого населения составляет 9 167,3 тыс. человек. Из них 51,9% мужчины, 48,1% – женщины.

По возрастным категориям, наибольшее количество трудящихся приходится на возрастную группу 35-44 лет – свыше 2,5 млн человек. За ними следуют работники в возрасте 29-34 лет, которых насчитывается свыше 1,8 млн человек.

Из общего числа занятых 44% имеют высшее и послевузовское образование, еще 50% –техническое или профессиональное образование.

Из общего числа занятого населения 76,2% трудятся по найму, тогда как 23,8% являются самостоятельно занятыми работниками.

«Наибольшее число наемных работников наблюдается в городе Алматы, где их число достигает 954,3 тыс. человек. Cреди самозанятых самое большое количество в разрезе регионов в Туркестанской области – 374,5 тыс. человек (17,1% от общего числа самозанятых)», – рассказали статистики.

Кроме того, 51,6 тыс. человек трудятся дистанционно.