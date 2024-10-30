Президент Международной федерации дзюдо встретится в РК с тренерами и спортсменами

В международном аэропорту Астаны Мариуса Визера встретили министр туризма и спорта Республики Казахстан Ербол Мырзабосынов, советник президента IJF Алмас Алсенов и президент Федерации дзюдо Казахстана Куанышбек Есекеев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта

Фото: Минтуризма и спорта

В ходе визита Мариус Визер планирует посетить Дворец единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова, многофункциональный спортивный комплекс «Барыс Арена», а также ознакомиться с ходом строительства Национального университета спорта в Астане.

Кроме того, запланированы встречи с ведущими спортсменами и тренерами Казахстана, на которых будут обсуждаться вопросы развития и перспективы дзюдо в стране. Визит М.Визера в Казахстан является важным событием для отечественного спорта.

Напомним, что на Олимпиаде в Париже «золото» Казахстану принес дзюдоист Елдос Сметов. Еще один дзюдоист, Гусман Кыргызбаев, завоевал «бронзу» на ОИ-2024.

С 15 по 18 ноября в Актобе состоится чемпионат Казахстана по дзюдо среди мужчин и женщин. По итогам чемпионата будет сформирована национальная сборная на новый сезон.