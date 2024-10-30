Президент Международной федерации дзюдо встретится в РК с тренерами и спортсменами

Спорт
113
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В международном аэропорту Астаны Мариуса Визера встретили министр туризма и спорта Республики Казахстан Ербол Мырзабосынов, советник президента IJF Алмас Алсенов и президент Федерации дзюдо Казахстана Куанышбек Есекеев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта

Фото: Минтуризма и спорта

В ходе визита Мариус Визер планирует посетить Дворец единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова, многофункциональный спортивный комплекс «Барыс Арена», а также ознакомиться с ходом строительства Национального университета спорта в Астане.

Кроме того, запланированы встречи с ведущими спортсменами и тренерами Казахстана, на которых будут обсуждаться вопросы развития и перспективы дзюдо в стране. Визит М.Визера в Казахстан является важным событием для отечественного спорта.

Напомним, что на Олимпиаде в Париже «золото» Казахстану принес дзюдоист Елдос Сметов. Еще один дзюдоист, Гусман Кыргызбаев, завоевал «бронзу» на ОИ-2024. 

С 15 по 18 ноября в Актобе состоится чемпионат Казахстана по дзюдо среди мужчин и женщин. По итогам чемпионата будет сформирована национальная сборная на новый сезон. 

#Спорт #дзюдо

Популярное

Все
Памятник собаке хотят установить зоозащитники в Петропавловске
Казахстанцы покоряют американский рынок
Юбилей словаря Махмуда Кашгари отметили на родине Абая, Шакарима и Ауэзова
Пошел на «дело» с зажигалкой
Гимназисты знают, как добывать электричество из дождя
«Умную» кепку для слабовидящих изобрел девятиклассник из Костаная
Известной романистке Саре Мынжасаровой исполнилось 100 лет со дня рождения
Как защититься от кибератак?
В среднем более одного года жизни проводит за гаджетом каждый семилетний ребенок
Как бороться с вредными для здоровья продуктами
Конструктивное взаимодействие единомышленников
Пафос на грани
Вместо гаджетов казахстанцы выбирают перекус в компании друзей и коллег
Борьба за доверие потребителей
Станет больше отличников в Терисаккане
Осужденные исправительной колонии подарили пожилым и детям оригинальные изделия ручной работы
В Астане прошел конкурс «Шырқа, дауысым»
Lonely Planet включила Казахстан в свой рейтинг Best in Travel 2025
Новые подходы, новые форматы
Диалог традиций и инноваций
Реконструкция близится к завершению
Чеченка с казахской душой
Президент прибыл с рабочим визитом в Казань
Новое футбольное поле открылось в Жезказгане
Этот день изменил судьбу
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
Приказано выжить!
Аэрохаб Караганды: когда бизнес на высоте, цены – низкие
Сильные дожди ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Токаев: Казахстан не свернет с намеченного пути
Решительный шаг к независимости
Нужны новые подходы
Поза цапли оказалась надежным индикатором возрастных изменений
Число аварий снизит «цифра»
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане
В октябре 1990-го страна ступила на новый путь развития
В Алматы будут выпускать лекарство от рака молочной железы
В канун Дня Республики награждены ученые, учителя, медики, спасатели, производственники
Как вырастить 10 детей и стать бизнес-вумен
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
Ломать - не строить: водоканал в Шымкенте хотят вернуть государству
Ждут туристов в Атырау
В Жамбылской области поэтапно включают отопление
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Запуск экспресс-маршрутов в Астане: названа цена проездных билетов
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Аким Кызылординской области проверил готовность региона к отопительному сезону
«Барьеры мы создаем в своей голове» – параспортсмен
Шымкент меняет трубы: десятки километров теплотрасс заменены в южном мегаполисе
«В условиях дефицита электроэнергии невозможно наращивать экономическую мощь страны» – мажилисмен
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
Кадры для атомной отрасли
Ресторан с 250 людьми загорелся в Жамбылской области
Нужны дополнительные мощности

Читайте также

Ержет Жарлыкасын взял «серебро» на ЧМ по греко-римской борь…
Ержет Жарлыкасын поборется за золотую медаль ЧМ по греко-ри…
В Астане состоялся открытый турнир по асык ату среди взросл…
Денежный приз и золотой пояс «Қазақстан Барысы» забрал спор…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]