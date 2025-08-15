В ходе выступления на республиканской Августовской конференции учителей Президент Касым-Жомарт Токаев поручил ускорить внедрение цифровых технологий и искусственного интеллекта в образовательный процесс, передает Kazpravda.kz
«Мир вступил в новую технологическую эпоху, главными признаками которой становятся стремительное развитие инноваций и внедрение искусственного интеллекта. Поэтому понятия «прогрессивная нация» и «технологическая нация» сегодня являются тождественными. Наша задача – адаптироваться к глобальным тенденциям», - отметил Глава государства.
Он добавил, что для этого важно нарастить темпы цифровой трансформации системы образования. Дальнейшая цифровизация и внедрение искусственного интеллекта способны внести решающий вклад в преодоление образовательного неравенства и значительно повысить качество обучения.
«Сегодня свыше 95% школ Казахстана обеспечены скоростным интернетом. Предстоит довести этот показатель до 100%. Для этой цели можно использовать возможности спутниковых систем. Это не просто технический вопрос равного доступа к инфраструктуре, а исключительно важный идеологический принцип социальной справедливости», - сказал Президент.
Он добавил, что инновационные подходы открывают возможности для полноценного вовлечения в образовательный процесс детей с особыми потребностями, создавая предпосылки для формирования инклюзивной среды обучения.
«В нашей стране цифровизированы основные услуги, связанные с поступлением в школы и колледжи, а также с переводом из одной школы в другую. Действует сервис Bilim в мобильном приложении Электронного Правительства, которое объединяет всю актуальную информацию о системе образования», - добавил Касым-Жомарт Токаев.