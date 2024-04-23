В Казахстане насчитывается около 40 проблемных объектов долевого строительства

Недвижимость, Правительство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

О ситуации в области долевого строительства на заседании правительства рассказал министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Проблемные объекты находятся в 8 регионах: в Астане – 9,  Алматы – 1, Акмолинской области – 4, Атырауской – 5, Актюбинской – 11, Мангистауской – 6, Северо-Казахстанской - 1, Восточно-Казахстанской – 2.

По итогам первого полугодия в Астане планируется завершить 9 объектов долевого строительства и выдать ключи порядка 484 семьям. По остальным регионам ведутся судебные разбирательства в отношении частных застройщиков.

По данным ведомства, в республике выявлен 581 строящийся объект долевого строительства, из них 421 объект (72,5%) строится без разрешения на привлечение денег дольщиков.

Чтобы не допустить увеличения роста таких долгостроев, министерство предлагает меры по усилению госрегулирования. В частности, запрет на заключение предварительных договоров, увеличение штрафных санкций (с 300 до 2000 МРП), запрет на рекламу без разрешения на привлечение денег дольщиков; осуществление сделок по купле-продаже строящегося жилья в безналичной форме.

На сегодня данные предложения находятся на стадии согласования с заинтересованными госорганами и организациями, с дальнейшим внесением в соответствующий закон.

«Министерству промышленности и строительства совместно с регионами необходимо до 1 июня провести ревизию всех строящихся объектов на предмет законности строительства и наличия документации. По итогам ревизии в течение месяца надо актуализировать ранее принятую Дорожную карту по завершению проблемных объектов. А главное – обеспечить жесткий контроль по вводу всех домов в срок», — отметил премьер-министр Олжас Бектенов. 

Дополнительно акиматам регионов поручено провести анализ перспективного развития населенных пунктов для эффективного решения наиболее актуальных проблем – подведения коммуникаций, обеспечения социальной инфраструктурой и др. 

Особое внимание также было уделено вопросу строительства в природоохранных и сейсмоопасных зонах. По итогам проверки в 2023 году в Алматы было выявлено более 150 фактов нарушений при застройке, преимущественно в предгорьях. Вопрос ужесточения строительного контроля в сейсмических зонах остается на контроле правительства.

#Правительство #строительство #законопроект #проблемные долевые объекты

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