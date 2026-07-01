В Казахстане обновят обучение в начальных классах

Фото: пресс-служба Правительства

После вступления в силу новой Конституции, где развитие человека и образование назвали главными приоритетами страны, в Минпросвещения решили полностью перестроить процесс обучения в начальных классах. Об обновлении школьных программ, которые теперь станут легче и понятнее для детей, на заседании Правительства рассказала министр просвещения Жулдыз Сулейменова, сообщает Kazpravda.kz



По ее словам, главная цель реформы – убрать лишнюю нагрузку и научить детей базовым вещам: уверенно читать, писать и считать. Сильнее всего изменится математика для 1-4 классов, где пересмотрели 244 учебные цели.

Программу сделали более практичной: треть сложных тем упростили, а еще около 14% уроков, которые не подходили детям по возрасту, убрали или перенесли в старшие классы.

Кроме того, для первоклассников введут специальный адаптационный период в начале года.

Серьезные изменения коснутся и языковых предметов. Время на подготовку к «Әліппе» увеличили, тогда как на само изучение «Әліппе» выделили 84 часа, а «Ана тілі» дети начнут проходить со второго полугодия.

Также в школах запустят спецпрограмму для учеников, которые только начинают учиться на казахском языке.