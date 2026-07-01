В Казахстане обновят обучение в начальных классах

Серьезные изменения коснутся и языковых предметов
После вступления в силу новой Конституции, где развитие человека и образование назвали главными приоритетами страны, в Минпросвещения решили полностью перестроить процесс обучения в начальных классах. Об обновлении школьных программ, которые теперь станут легче и понятнее для детей, на заседании Правительства рассказала министр просвещения Жулдыз Сулейменова, сообщает Kazpravda.kz
По ее словам, главная цель реформы – убрать лишнюю нагрузку и научить детей базовым вещам: уверенно читать, писать и считать. Сильнее всего изменится математика для 1-4 классов, где пересмотрели 244 учебные цели.
Программу сделали более практичной: треть сложных тем упростили, а еще около 14% уроков, которые не подходили детям по возрасту, убрали или перенесли в старшие классы.
Кроме того, для первоклассников введут специальный адаптационный период в начале года.
Серьезные изменения коснутся и языковых предметов. Время на подготовку к «Әліппе» увеличили, тогда как на само изучение «Әліппе» выделили 84 часа, а «Ана тілі» дети начнут проходить со второго полугодия.
Также в школах запустят спецпрограмму для учеников, которые только начинают учиться на казахском языке.
«Для детей, впервые начинающих обучение на казахском языке, будет внедрена специальная программа языковой адаптации. Планируется обеспечить охват программой на уровне 50% в 2026 году, 80% – в 2027 году и 100% – в 2028 году. По итогам реализации обновленных учебных программ предусматривается повышение качества знаний по математике и языковым предметам на 15% в 2027 году и на 35% по итогам 2028 года», – подчеркнула Жулдыз Сулейменова.