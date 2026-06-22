В Казахстане обработали 1,3 млн га сельхозугодий против саранчи

Сельское хозяйство

В рамках реализации поручений Главы государства по комплексному развитию АПК и укреплению продовольственной безопасности правительством в лице Министерства сельского хозяйства продолжается работа защите сельхозугодий против саранчовых вредителей

Фото: пресс-служба правительства РК

По данным Министерства сельского хозяйства, на сегодня химобработка проведена на площади 1,3 млн га, что составляет 62% от общего прогнозируемого объема работ на текущий год, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Защитные мероприятия осуществляются на основе результатов фитосанитарного мониторинга. Обработка проводится при выявлении очагов распространения вредителей и достижении экономического порога вредоносности, что позволяет обеспечить эффективность принимаемых мер и рациональное использование бюджетных средств.

​В настоящее время обследование сельскохозяйственных территорий ведется по всей стране. В мониторинговых и защитных мероприятиях задействовано около 3,5 тыс. специалистов. ​Все регионы обеспечены достаточным запасом пестицидов и необходимыми техническими средствами.

​Для проведения мониторинга и обработки используются воздушные суда, 103 беспилотных летательных аппарата и специализированная наземная техника. Всего в защитных мероприятиях задействовано 556 ед. техники, что позволяет оперативно реагировать на выявляемые очаги распространения вредителей и своевременно проводить необходимые защитные мероприятия.

На данный момент фитосанитарная ситуация в стране остается стабильной и находится под контролем. Риски массового распространения саранчовых вредителей минимизированы, мониторинговые и защитные мероприятия продолжаются в штатном режиме.

Проводимая работа уже демонстрирует положительные результаты, начиная с 2025 года отмечается снижение обрабатываемых площадей – в прошлом году было охвачено 2,7 млн га, что на 13% меньше показателя 2024 года. В текущем году прогнозируемая площадь составляет 2,2 млн га, что на 30% меньше по сравнению с 2024 годом.

Существенный вклад в снижение численности вредителей внесли меры по совершенствованию деятельности защиты растений.

В результате проводимых мероприятий повреждения сельскохозяйственных угодий не допущено. Сроки завершения защитных мероприятий – 20 июля т.г.

#саранча #поле #обработка

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