В Казахстане определен перечень видов спорта высших достижений

Спорт
10

Из 65 видов спорта высших достижений определено 46 приоритетных, в их число вошли 11 национальных видов спорта.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерство туризма и спорта утвердило перечень видов спорта высших достижений. В него вошли 65 видов спорта, представленных в программах Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских, Азиатских и Параазиатских игр, а также национальные виды спорта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на  пресс-службу ведомства.

Финансирование данных видов спорта будет осуществляться в приоритетном порядке, за счет республиканского и местных бюджетов, и направляется на подготовку спортивного резерва, участие спортсменов в международных соревнованиях, проведение учебно-тренировочных сборов и спортивных мероприятий, а также на содержание и развитие спортивной инфраструктуры.

Из 65 видов спорта высших достижений определено 46 приоритетных, в их число вошли 11 национальных видов спорта. Основной критерий отбора – результаты национальных сборных Казахстана на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских, Азиатских и Параазиатских играх.

Виды спорта, не вошедшие в перечень спорта высших достижений будут развиваться по принципу массового спорта. Местные исполнительные органы будут планировать финансирование для участия спортсменов на чемпионатах страны и комплексных соревнованиях на территории Республики Казахстан, участие в международных соревнованиях возможно за счет внебюджетных и иных средств.

Перечень обновляется ежегодно, что позволяет включать в него виды спорта, вошедших в программу Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских, Азиатских и Параазиатских игр.

Напомним, министерством разработан законопроект «О физической культуре и спорте», направленный на системное реформирование сферы физической культуры и спорта.

Закон предусматривает ряд значимых нововведений:

- установление лимитов на использование бюджетных средств, направляемых на содержание профессиональных клубов по игровым видам спорта;

- установление запрета на бюджетное финансирование спортсменов, не имеющих гражданства Республики Казахстан;

- уточнение понятия «приоритетные виды спорта» и утверждение их регионального перечня;

- возложение на аккредитованные спортивные федерации обязанности по принятию профилактических мер против религиозного экстремизма и терроризма;

- введение дополнительных требований к аккредитации спортивных федераций;

- закрепление понятия «сопровождающий спортсмена с инвалидностью»;

- внедрение механизма ротации руководителей государственных организаций в сфере физической культуры и спорта;

- введено понятие «национальные стандарты спортивной подготовки».

#Спорт #список

Популярное

Все
За пловом и природой – в Таджикистан
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу
К вопросу о заторах на границе
Ориентиры и задачи для цифрового государства
Ключевые приоритеты регионального сотрудничества
Укрепляя политические и общественные институты
В Кызылорде запущен комплекс по выпуску хлебобулочных изделий
Что прописывает конвенция?
Власти и НПО: деловой разговор
Казпочта объявляет о старте подписной кампании на 2026 год
Магия экрана и единство культур
Даешь первый миллиард!
Качество жизни улучшается
Лучшие в Азии по артистизму
Баланс, диалог, сотрудничество и мир
Республиканский конкурс «Отанды сүю – жүректен» стартовал в Казахстане
120 лет на страже прав горняков и металлургов
Легенды и мифы о злых духах
Атырауские нефтепереработчики демонстрируют зеленый подход
Путь к суверенитету
Пенсионерам вход бесплатный
Завершена реконструкция Центрального стадиона
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Пустующую площадку под мостом превратили в место досуга в Астане
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
День учителя отметили в Талдыкоргане
В Таразе открылся Дом культуры
На трассах ВКО в условиях снега и гололеда встали автомобили
В Астане открылась выставка художника, обладающего самым громким именем в искусстве XX века
Виноградные слезы
В Кызылорде наблюдается ажиотаж вокруг матча «Ордабасы» - «Тобол»
В Национальном музее проходит выставка «Дорога к храму», приуроченная к 70-летию художника Ерболата Толепбая
Определены первые победители ЧК по спортивной гимнастике
Обладательница "серебра" ЧМ по фигурному катанию победила на Мемориале Дениса Тена
В Усть-Каменогорске издали книгу об истории казахстанского хоккея
Изучая страницы древних книг
Власти США могут погасить факел статуи Свободы в Нью-Йорке
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Треть урожая ушла под снег
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Началось возведение энергоблока
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Цифровая трансформация судебной системы
Началось строительство плодоконсервного завода
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане

Читайте также

Турнир Qazaqstan Barysy в преддверии Дня Республики пройдет…
В области Абай сельские школы получили спортивное оборудова…
Лучшие в Азии по артистизму
Боец Макгрегор дисквалифицирован на 1,5 года

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]