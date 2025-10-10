Из 65 видов спорта высших достижений определено 46 приоритетных, в их число вошли 11 национальных видов спорта.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерство туризма и спорта утвердило перечень видов спорта высших достижений. В него вошли 65 видов спорта, представленных в программах Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских, Азиатских и Параазиатских игр, а также национальные виды спорта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Финансирование данных видов спорта будет осуществляться в приоритетном порядке, за счет республиканского и местных бюджетов, и направляется на подготовку спортивного резерва, участие спортсменов в международных соревнованиях, проведение учебно-тренировочных сборов и спортивных мероприятий, а также на содержание и развитие спортивной инфраструктуры.

Из 65 видов спорта высших достижений определено 46 приоритетных, в их число вошли 11 национальных видов спорта. Основной критерий отбора – результаты национальных сборных Казахстана на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских, Азиатских и Параазиатских играх.

Виды спорта, не вошедшие в перечень спорта высших достижений будут развиваться по принципу массового спорта. Местные исполнительные органы будут планировать финансирование для участия спортсменов на чемпионатах страны и комплексных соревнованиях на территории Республики Казахстан, участие в международных соревнованиях возможно за счет внебюджетных и иных средств.

Перечень обновляется ежегодно, что позволяет включать в него виды спорта, вошедших в программу Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских, Азиатских и Параазиатских игр.

Напомним, министерством разработан законопроект «О физической культуре и спорте», направленный на системное реформирование сферы физической культуры и спорта.

Закон предусматривает ряд значимых нововведений:

- установление лимитов на использование бюджетных средств, направляемых на содержание профессиональных клубов по игровым видам спорта;

- установление запрета на бюджетное финансирование спортсменов, не имеющих гражданства Республики Казахстан;

- уточнение понятия «приоритетные виды спорта» и утверждение их регионального перечня;

- возложение на аккредитованные спортивные федерации обязанности по принятию профилактических мер против религиозного экстремизма и терроризма;

- введение дополнительных требований к аккредитации спортивных федераций;

- закрепление понятия «сопровождающий спортсмена с инвалидностью»;

- внедрение механизма ротации руководителей государственных организаций в сфере физической культуры и спорта;

- введено понятие «национальные стандарты спортивной подготовки».