В Казахстане планируется проведение чемпионата мира CISM по қазақ күресі среди военнослужащих

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Айман Аманжолова
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Столица Танзании Дар-эс-Салам стала местом проведения 79-й Генеральной ассамблеи и конгресса Международного совета военного спорта CISM

фото: пресс служба МО РК

Одна из крупнейших междисциплинарных спортивных организаций в мире Conseil International du Sport Militaire объединяет военнослужащих из 140 стран. Девиз организации «Дружба через спорт» свидетельствует, что основной целью CISM является содействие развитию спорта и физического воспитания между вооруженными силами как средства укрепления мира.

В докладах участников основное внимание уделялось влиянию спорта как дипломатического инструмента и стратегиям развития спорта. Главной темой обсуждения стало утверждение плана мероприятий на 2025 год.

Председатель Спортивного комитета министерства обороны РК–начальник Центрального спортивного клуба полковник Арман Абеуов выступил с докладом по вопросу включения первого Чемпионата мира CISM среди военнослужащих по қазақ күресі в план 2025 года. Он рассказал об истории казахской борьбы и отметил, что такой турнир планируется провести в целях развития национального спорта и популяризации қазақ күресі на мировом уровне. Этот древнейший национальный вид спорта и культурная ценность нашего народа популярен среди детей и молодежи, и признан Всемирной организацией ЮНЕСКО.

«Наша страна имеет богатый опыт проведения крупных спортивных событий и мы приложим все усилия, чтобы достойно организовать чемпионат мира в нашей столице. Хочу выразить благодарность представителям мира борьбы за оказанное доверие впервые принимать такой крупный старт. Мы нацелены на дальнейшее партнерство в деле укрепления и приумножения традиций военного спорта», – отметил полковник Арман Абеуов.

В рамках конгресса и ассамблеи есть предварительная договоренность об обучении и повышении квалификации специалистов физической подготовки и спорта Вооруженных сил Казахстана в Турции, Китае и Южной Корее.

#казахстан #Танзания #Спорт #CISM

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