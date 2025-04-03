В Казахстане представили книгу о многовековом наследии

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Изучение многовекового исторического наследия казахского народа является важным фактором формирования национальной идентичности

В связи с этим в Казахском национальном женском педагогическом университете прошла конференция «Ұлы Дала тарихы». Мероприятие было организовано в рамках инициативы Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева «Возрождение национального исторического сознания», выдвинутой на Национальном курултае, и было посвящено восстановлению подлинного образа казахской истории.

В конференции приняли участие Председатель Совета директоров Казахского национального женского педагогического университета Омархан Нуртаевич Оксикбаев, Председатель Правления – ректор Гулмира Канай, а также историки, археологи, этнографы, востоковеды, политологи, представители государственных учреждений, профессорско-преподавательский состав и студенты высших учебных заведений.

Учёные поделились новыми данными о этапах создания Казахского ханства, племенах и народах, живших на территории Великой Степи, а также о вкладе Чингисхана и его потомков в мировую цивилизацию. Они всесторонне обсудили путь развития тюркской цивилизации и историческое наследие казахского народа. Кроме того, в ходе конференции были затронуты вопросы новых исследований в области истории и сохранения национального наследия, а также подчёркивалась его важность для современного Казахстана.

В рамках конференции состоялась презентация книги «Ұлы Дала ақиқаты». Выдающиеся учёные страны особо подчеркнули значимость этой работы и перерезали красную ленту.

«В этой книге охвачены важнейшие этапы казахской истории — от древнейших времён до сегодняшнего дня. Каждый казах должен глубоко знать свою историю. В создании этой работы приняли участие также учёные кафедры истории Казахского национального женского педагогического университета. Как Президент Союза учёных Казахстана, я выражаю благодарность университету», — сказал государственный и общественный деятель, доктор экономических наук, академик Сабден Оразалы Сабденович.

Один из авторов книги, востоковед Зарипбай Оразбай, рассказал о целях написания труда и подчеркнул его важность в формировании исторического сознания казахского народа.

«Я перевёл новые данные с персидского и чагатайского языков и написал эту книгу, чтобы донести историю нашей страны до молодёжи. Возникла необходимость более глубокого изучения истории наших тюркских предков. В ходе исследования мы выяснили, что история тюркских народов уходит корнями на 5 тысяч лет. Это расширяет масштаб казахской истории и способствует укреплению национального сознания», — отметил учёный Зарипбай Оразбай.

Ректор QyzPU Гулмира Канай подчеркнула, что эта конференция даст импульс возрождению национальной истории, и вручила ряду учёных нагрудные знаки от имени университета.

Конференция, организованная Научно-исследовательским центром «Ұлы Дала тарихы» Института социально-гуманитарных наук и искусств QyzPU, внесла значительный вклад в изучение исторического наследия казахского народа и глубокое понимание пути формирования тюркской цивилизации. Вопросы и новые данные, представленные на собрании, подчеркнули важность формирования национального исторического сознания, а также продемонстрировали актуальность сохранения преемственности поколений и культурного наследия.

#Казахстан #книга #история

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