В Казахстане продолжаются превентивные мероприятия по подготовке к паводковому периоду

Паводки
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Меры направлены на повышение безопасности населения и минимизацию ущерба от возможных паводков, передает Kazpravda.kz

Фото: МЧС РК

В Астане в постоянной готовности находятся органы гражданской защиты и коммунальные службы. С начала зимнего периода коммунальными службами города вывезено более 7,4 млн. куб.м. снега, очищено 57 081 погонных метров арычно-лотковых сетей.

В области Абай в связи с выпадением аномально большого количества осадков в виде снега, показатели нормы осадков превышены более чем в 2 раза в Урджарском районе и районе Мақаншы. Для проведения противопаводковых работы в эти районы направлены силы и средства ДЧС, воинской части в количестве 75 человек личного состава и 9 единиц техники со спасательным оборудованием.

В Западно-Казахстанской области продолжаются работы по вывозу снега, откачке талых вод, наполнение и укладка мешкотар, также взрывные, ледорезные работы и бурение льда на реках. Силами спасателей и военнослужащими воинской части продолжается работа по наполнению и укладке мешкотар в районе Бәйтерек, а также в Сырымском и Каратобинском районах. Спасатели продолжают круглосуточный мониторинг уровня воды в реках.

В Костанайской области в микрорайоне Костанай-2 развернут противопаводковый штаб, который станет координационным центром для мониторинга ситуации и оперативного реагирования в случае подтоплений. Особое внимание уделено расчистке дворовых территорий от снежных масс у семей, относящихся к социально-уязвимым слоям населения. Кроме того, ведется заготовка мешкотары с инертными материалами, которая в случае необходимости будет использована для создания водоотводных барьеров и защиты важных объектов. Штаб оснащен всем необходимым оборудованием для работы в условиях возможного паводка. В арсенале спасателей имеются мотопомпы и другие технические средства, которые позволят оперативно откачивать воду из подтопленных территорий.

В Павлодарской области направлена мониторинговая группа ДЧС в Баянаульский район для выявления потенциальных угроз, а также запланирован выезд в Бухар-Жырауский район для обследования технического состояния плотин «Акжар» и «Каратока». Проведен осмотр состояния водоемов, рек и плотин, а также оценка технического состояния систем водоотведения защиты от паводков.

В Северо-Казахстанской области ведутся масштабные работы по защите населённых пунктов от возможного подтопления. Специалисты ДЧС совместно с военнослужащими принимают все необходимые меры для укрепления защитных сооружений и минимизации рисков для местных жителей.

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