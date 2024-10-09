В Казахстане пройдет чемпионат мира по дзюдо в 2027 году

В Будапеште состоялась встреча с президентом Международной федерации дзюдо (IJF) Мариусом Визером
О достигнутых соглашениях с IJF по развитию дзюдо в Казахстане в своем Instagram рассказал глава Минтуризма Ербол Мырзабосынов, передает Kazpravda.kz
Он сообщил, что достигнуты договоренности о проведении чемпионата мира по дзюдо в Казахстане в 2027 году. Это не только большая честь для страны, но и хорошая возможность для казахстанских спортсменов проявить себя и укрепить свои позиции перед Олимпийскими играми в Лос-Анджелесе.
Также была достигнута договоренность об открытии представительства IJF в Казахстане.
«Уверен, что эта инициатива окажет значительное влияние на повышение профессионального уровня наших спортсменов и тренерского состава», - написал он.