В Казахстане пройдет чемпионат мира по дзюдо в 2027 году

Фото: instagram.com/erbol_myrzabosynov/

О достигнутых соглашениях с IJF по развитию дзюдо в Казахстане в своем Instagram рассказал глава Минтуризма Ербол Мырзабосынов, передает Kazpravda.kz

Он сообщил, что достигнуты договоренности о проведении чемпионата мира по дзюдо в Казахстане в 2027 году. Это не только большая честь для страны, но и хорошая возможность для казахстанских спортсменов проявить себя и укрепить свои позиции перед Олимпийскими играми в Лос-Анджелесе.

Также была достигнута договоренность об открытии представительства IJF в Казахстане.