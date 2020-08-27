В Казахстане растет число жалоб на пытки и нарушения прав осужденных
Жанат Тукпиев
Число жалоб на применение пыток в исправительных учреждениях растет в Казахстане, передает Kazpravda.kz.
Согласно данным Национального Центра по правам человека, в стране увеличилось количество жалоб на пытки и жестокое обращение с людьми, находящимися в учреждениях уголовно-исполнительной системы и иных специальных учреждениях, обеспечивающих временную изоляцию от общества. Целый ряд подобных случаев удалось установить в результате работы Национального превентивного механизма.
Так, по состоянию на август 2020 года, в адрес Уполномоченного по правам человека РК Эльвиры Азимовой поступило 97 соответствующих обращений, в то время как в 2019 году таких было 83 за весь отчетный период. В целом, за 8 месяцев текущего года с различными запросами о тех или иных нарушениях своих прав к Уполномоченному по правам человека обратились 705 раз (за прошлый год поступило 1 090 жалоб).
"Преимущественно обращения к Уполномоченному о применении пыток поступают от людей, пребывающих в учреждениях пенитенциарной системы Казахстана. Осужденные жалуются на целый комплекс проблем, нарушающих принципы соблюдения прав и свобод человека и гражданина. Среди поступающих обращений – жалобы на антисанитарные условия, ограничение права на свободу совести и вероисповедания, недостаточно квалифицированную медицинскую помощь, нарушения права на труд, случаи дискриминации по гендерному признаку, проблемы с качеством пищи, одеждой и обувью", – говорится в сообщении.
Также имеют место обращения, связанные с практикой крайней милитаризованности условий отбывания наказания в виде лишения свободы. Это проявляется в использовании армейской казарменной атрибутики, в маршевых построениях заключенных, подачи в отношении к ним армейских команд.
Ряд жалоб был связан с откровенной жестокостью к лишенным свободы гражданам – несанкционированными обысками с применением насилия даже по отношению к больным, избиениями и унижением. По итогам всех полученных обращений проводятся проверки, готовятся либо уже направлены письма в адрес уполномоченных органов.
Добавим, что согласно данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК в 2019 году по ст. 146 УК РК за преступления о пытках в ЕРДР зарегистрировано 86 уголовных правонарушений. За 5 месяцев 2020 года по указанной статье в Казахстане зарегистрировано 131 уголовное правонарушение. За 3 месяца 2020 года за пытки осуждено 16 лиц.
За 3 месяца 2020 года за пытки осуждено сотрудников полиции – 1, сотрудников КУИС – 10, ранее осужденных лиц - 5.