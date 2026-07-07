Олжас Бектенов поручил внедрить еженедельный контроль за строительством ГПЗ

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил Министерству энергетики, АО «Самрук-Қазына» и АО «QazaqGaz» внедрить систему еженедельного контроля за строительно-монтажными работами на газоперерабатывающих мощностях Кашагана, Карачаганака и Жанаозена, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Эти проекты должны увеличить производство товарного газа для внутреннего рынка и стать драйверами развития нефтегазохимической отрасли.

Успешная реализация всех проектов напрямую влияет на энергетическую безопасность государства, инвестиционную привлекательность экономики и качество жизни граждан. Развитие экономики сопровождается постоянным ростом спроса на газ как со стороны населения, так и промышленного сектора.

"Нам необходимо обеспечить долгосрочный баланс между ресурсными возможностями отрасли и потребностями экономики. Последовательно реализуются проекты по развитию газотранспортной инфраструктуры, строительству газоперерабатывающих заводов и газификации регионов. Развитие газовой отрасли должно осуществляться опережающими темпами. Своевременно должна быть обеспечена инфраструктура для запуска новых предприятий, привлечения инвестиций и дальнейшего роста промышленного потенциала страны. В этой связи особое значение имеют проекты строительства новых газоперерабатывающих мощностей на месторождениях Кашаган, Карачаганак и в городе Жанаозен. Поэтому поручаю Министерству энергетики, фонду “Самрук-Қазына”, а также компании QazaqGaz внедрить систему еженедельного контроля за строительно-монтажными работами на этих объектах", — поручил Олжас Бектенов.