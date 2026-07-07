Майка Александра Винокурова пополнила коллекцию олимпийского музея в Лозанне

Спорт

Форма олимпийского чемпиона Александра Винокурова впервые в истории представила Казахстан в коллекции Международного олимпийского музея в Лозанне. Торжественная церемония передачи состоялась 6 июля — в День столицы Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на SteppeNews.kz

Фото: ППРК при ВТО

«Я счастлив, что теперь частичка Казахстана будет находиться в Олимпийском музее Лозанны», — сказал олимпийский чемпион Александр Винокуров.

В музей передана форма легендарной команды «Астана», с которой связаны самые яркие победы Александра Винокурова и международное признание казахстанского велоспорта. Это первый и пока единственный спортивный экспонат из Казахстана, представленный в одном из главных музеев олимпийского движения мира.

Церемония прошла в рамках неформального министерского политического диалога Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) «Наводя мосты: инновации и творчество как движущая сила общества будущего». 

Казахстан на мероприятии представили министр юстиции Ерлан Сарсембаев, постоянный представитель Казахстана при ВТО и международных экономических организациях Кайрат Торебаев, а также сам олимпийский чемпион Александр Винокуров.

Выступая в Лозанне, Александр Винокуров отметил, что спорт учит расширять границы возможного, а каждая победа является результатом совместной работы команды, основанной на знаниях, технологиях, труде и доверии. По его словам, сегодня Казахстан делает ставку на развитие человеческого потенциала, знаний и инноваций.

 

#музей #Винокуров #майка

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